Lufthansa eröffnet neuen exklusiven Check-in-Bereich am Flughafen Frankfurt

Dieser elegante Bereich bietet First Class Gästen, HON Circle Mitgliedern, Senatoren sowie Star Alliance Gold Statuskunden ein spürbar neues Niveau an Komfort und Effizienz.

Highlights des neuen Premium-Check-in-Bereichs

Zu den Highlights des neuen Premium Check-ins zählt ein großzügig gestalteter Bereich mit Umkleidekabinen. Er ermöglicht einen schnellen Outfitwechsel oder ein bequemes Umpacken vor dem Abflug. Damit hat Lufthansa einen häufig genannten Wunsch von Kunden erfüllt. Stilvolle Hochtische mit Lademöglichkeiten und komfortable Sitzgelegenheiten schaffen eine ruhige Atmosphäre und sind ideal für ein entspanntes Treffen vor dem Abflug. Des Weiteren gibt es einen separaten Zugang direkt vom Parkplatz P31, der sich direkt neben dem Terminal befindet.

Lufthansa Mitarbeiter stehen an den neuen Servicebars bereit, um auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Zusätzlich unterstützen Mitarbeiter an den exklusiven Gepäckautomaten bei der reibungslosen und komfortablen Gepäckabgabe. Der neue Premium-Bereich vereint modernes Design, persönlichen Service und praktische Extras wie einen abgetrennten Wartebereich oder Umkleiden, um den Aufenthalt für die Gäste der Lufthansa Group Airlines am Flughafen Frankfurt noch angenehmer und flexibler zu gestalten.

Ergänzend zum Premium Check-in-Bereich steht Statuskunden sowie Business Class Gästen ab sofort auch wieder die Lufthansa Business Lounge bei Gate A13 zur Verfügung. Nach einer kurzen Renovierungsphase integriert sich die Lounge in das umfassende Serviceangebot und bietet vielfältige Möglichkeiten zur Erholung, Arbeit und Vorbereitung auf den Flug.

(red / LH)