IPMS Austria lädt zur Scale and Paint Modellbauausstellung ein

Luftfahrtfans kennen die IPMS Austria durch die legendäre "Go Modelling" im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien. Am 7. und 8. März geht in der VHS Liesing die Nachfolgeveranstaltung Scale and Paint über die Bühne.

Die IPMS-Austria wurde 1970 als Forum für österreichische Plastik-Modellbauer gegründet und hat sich seither in Modellbaukreisen einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. In Luftfahrtkreisen wurden sie darüber hinaus als Veranstalterin der wirklich legendären Go Modelling bekannt, die bis 2019 regelmäßig im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien abgehalten wurde. Der Bereich Luftfahrt nahm dabei stets breiten Raum ein, aber selbstverständlich wurden auch alle anderen Bereiche (Kfz, Militär, etc ...) abgedeckt. Mit der Corona-Pandemie endete die Go Modelling leider, doch mittlerweile hat die IPMS Austria an einer neuen Location eine Nachfolgeveranstaltung ins Leben gerufen: Sie heißt Scale and Paint.

Heuer findet die Scale and Paint am 7. und 8. März bei freiem Eintritt mit internationalen Ausstellern in der VHS Liesing statt.

Öffnungszeiten: Samstag 13-20 Uhr, Sonntag 9-17 Uhr.

(red)