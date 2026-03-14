Fotobericht: Scale & Paint der IPMS Austria

Am vergangenen Wochenende ging in der VHS Liesing die Scale & Paint Modellbaumesse über die Bühne. Sie ist die Nachfolgeveranstaltung der schon legendären Go Modelling im HGM. Ein Fotobericht von Markus Dobrozemsky für Austrian Wings.

Gut 50 Aussteller und Händler aus Österreich und weiteren Ländern des einstigen Österreich-Ungarn hatten sich im Gebäude der Volkshochschule Liesing eingefunden, um Modelle auszustellen bzw. feilzubieten. Geboten wurde die ganze Breite des Modellbaus und natürlich war auch für Luftfahrtfans jede Menge dabei. Die Scale and Paint wurde, wie schon die Go Modelling, von der IPMS Austria veranstaltet. Die Go Modelling fand letztmalig im Jahr 2019 statt, fiel der Corona-Pandemie zum Opfer.

"Die dritte SCALE & PAINT war ein voller Erfolg. Es spricht sich herum, dass die Nachfolgeveranstaltung zur GO MODELLING eine tolle Ausstellung ist - nicht nur für Modellbauer. Wir haben auch wieder ein Jugendbasteln angeboten, das von den Kindern mit viel Freude und Enthusiasmus angenommen wurde", heißt es seitens der IPMS Austria.

Und weiter: "Mit 22 Händlern und Herstellern sowie 24 Vereinen bzw. Einzelpersonen nahm die Zahl der Aussteller auch heuer wieder zu. Mit Ausstellern aus Österreich, Deutschland, Polen, Ungarn, Kroatien und der Tschechischen Republik tragen wir den Untertitel "Internationale Modellbau- und Figurenausstellung" durchaus zu Recht."

Trotz des "viel zu schönen" Ausflugswetters kamen rund 1.600 Besucher in die VHS Liesing zur Scale & Paint.

Die nächste Scale & Paint findet am 6. und 7. März nächsten Jahres in Wien statt.

Fotoimpressionen

Früh übt sich der Meister von morgen.

Auf dem Weg zum perfekten Modell sind viel Geduld und Präzision gefragt.

Ein Nordmann (Wikinger).

Auch exotische Bausätze wurden auf der Scale & Paint feilgeboten.

Australische DHA-3.

Junkers Ju 52/3m, getauft auf den Namen "Manfred von Richthofen".

FW 200 der Lufthansa.

F-16 der Israeli Air Force. Maschinen dieses Typs stehen auch bei der aktuellen Operation gegen die Islamische Republik Iran im Einsatz.

Hawker Hunter

Mil Mi-26 der ukrainischen Streitkräfte.

Ein Concorde-Bausatz.

A-6 Intruder

P-51B Mustang

A-4 Skyhawk

Rafale der französischen Luftstreitkräfte.

F/A-18 Super Hornote Jolly Roger.

F-22 Raptor. Dieser Typ fliegt aktuell Einsätze gegen den Iran.

Tornado der deutschen Luftwaffe.

F-14D Tomcat

Detailaufnahme vom vorderen Rumpf der F-14D

IAR 80A

Ein Gewinnspiel lockte ebenfalls.

Saab 105 der Bundesheer-Formation Karo As.

Panzer der tschechoslowakischen Streitkräfte.

F-35

He-162a und Ho-229

Me-262

M551 Sheridan

Saab J-35Ö Draken "Ostarrichi"

Amerikaner laden eine erbeutete Me-163 Komet auf einen Lkw.

Rombac 1-11 der JAT.

CL-415 Feuerlöschflugzeug der kroatischen Zivilschutzkräfte.

Su-27 Flanker der ukrainischen Verteidigungskräfte.

Deutscher U-Boot-Kommandant des Zweiten Weltkriegs.

Ein Orc.

F-4 Phantom

Bastelbogen der IPMS Austria - das Foto stellte der am 4. März 2026 verstorbene österreichische Militärluftfahrtexperte Georg Mader zur Verfügung.

P-51B Mustang

Dash 8-100 der Rheintalflug - diese Airline ging in Tyrolean bzw. Austrian Airlines auf.

(red MD, CvD)