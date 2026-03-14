Fotobericht: Scale & Paint der IPMS Austria

Am vergangenen Wochenende ging in der VHS Liesing die Scale & Paint Modellbaumesse über die Bühne. Sie ist die Nachfolgeveranstaltung der schon legendären Go Modelling im HGM. Ein Fotobericht von Markus Dobrozemsky für Austrian Wings.
Gut 50 Aussteller und Händler aus Österreich und weiteren Ländern des einstigen Österreich-Ungarn hatten sich im Gebäude der Volkshochschule Liesing eingefunden, um Modelle auszustellen bzw. feilzubieten. Geboten wurde die ganze Breite des Modellbaus und natürlich war auch für Luftfahrtfans jede Menge dabei. Die Scale and Paint wurde, wie schon die Go Modelling, von der IPMS Austria veranstaltet. Die Go Modelling fand letztmalig im Jahr 2019 statt, fiel der Corona-Pandemie zum Opfer.
"Die dritte SCALE & PAINT war ein voller Erfolg. Es spricht sich herum, dass die Nachfolgeveranstaltung zur GO MODELLING eine tolle Ausstellung ist - nicht nur für Modellbauer. Wir haben auch wieder ein Jugendbasteln angeboten, das von den Kindern mit viel Freude und Enthusiasmus angenommen wurde", heißt es seitens der IPMS Austria.
Und weiter: "Mit 22 Händlern und Herstellern sowie 24 Vereinen bzw. Einzelpersonen nahm die Zahl der Aussteller auch heuer wieder zu. Mit Ausstellern aus Österreich, Deutschland, Polen, Ungarn, Kroatien und der Tschechischen Republik tragen wir den Untertitel "Internationale Modellbau- und Figurenausstellung" durchaus zu Recht."
Trotz des "viel zu schönen" Ausflugswetters kamen rund 1.600 Besucher in die VHS Liesing zur Scale & Paint.
Die nächste Scale & Paint findet am 6. und 7. März nächsten Jahres in Wien statt.