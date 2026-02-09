LATAM erweitert Einsatz von AeroSHARK auf gesamte Boeing-777-Flotte

Die LATAM Airlines Group war bereits die erste Fluggesellschaft außerhalb der Lufthansa Group, die AeroSHARK zur Kraftstoffeinsparung und Emissionsvermeidung einsetzte. Nun hat sie sich entschieden, noch mehr ihrer Flugzeuge mit der von Lufthansa Technik und BASF Coatings entwickelten und von der Natur inspirierten Lösung zur Reduktion des Luftwiderstands auszustatten. Der kürzlich ergänzte Vertrag zwischen der Airline und dem MRO-Anbieter (Maintenance, Repair and Overhaul) umfasst die Lieferung von weiteren fünf AeroSHARK-Sets, mit denen LATAM nach und nach ihre restlichen Boeing 777-300ER nachrüstet. Bis Ende 2025 war bereits die Hälfte dieser Teilflotte mit AeroSHARK ausgestattet worden. Die letzte Flugzeugmodifikation wird für 2027 erwartet.

Die südamerikanische Fluggesellschaft ist einer der Vorreiter bei der Nutzung der innovativen Riblet-Filme. Ihr erstes Flugzeug wurde im Dezember 2023 weitgehend heimlich umgerüstet, um AeroSHARK noch vor der öffentlichen Bekanntgabe der Modifikation gründlich zu testen. Als das erste Flugzeug nach fast einem Jahr täglichen Flugbetriebs die versprochene Ein-Prozent-Verringerung des Treibstoffverbrauchs bestätigte, bestellte LATAM 2024 vier weitere Sets. Mit der jüngsten Nachbestellung steigt die Gesamtzahl der AeroSHARK-Modifikationen der Airline schließlich auf zehn. Sobald alle entsprechenden Flugzeuge im Jahr 2027 umgerüstet sind, wird LATAM die zweite Fluggesellschaft weltweit sein, die eine gesamte Teilflotte mit der Haifischhaut-Modifikation betreibt.

„Die Ausweitung des Einsatzes von AeroSHARK auf unsere gesamte Boeing-777-300ER-Flotte ist ein Beispiel dafür, wie LATAM Innovation, betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit in ganz konkreten Maßnahmen vereint. Die mit den ersten Flugzeugen erzielten Ergebnisse geben uns das Vertrauen, diese Lösung auszuweiten und so den Treibstoffverbrauch und die Emissionen weiter zu senken, während wir gleichzeitig die höchsten Betriebsstandards beibehalten. Diese Initiative steht in vollem Einklang mit unserer langfristigen Strategie, eine effizientere und nachhaltigere Flotte zu betreiben“, sagte Nicolas Seitz, Head of Fleet and Projects bei der LATAM Airlines Group.

„Ich weiß nicht, inwieweit Haie in lateinamerikanischen Gewässern heimisch sind, aber es scheint, als würden sie sich im lateinamerikanischen Luftraum immer wohler fühlen. Und das liegt am Pioniergeist von LATAM und unserer innovativen, kostensenkenden Technologie“, sagte Petra Lahme, Head of Product Sales and Customer Support Special Engineering Services bei Lufthansa Technik. „Daher möchte ich unserem geschätzten Kunden für das erneute Vertrauen in AeroSHARK danken und freue mich sehr darauf, die Umrüstung der 777-Flotte von LATAM in den nächsten zwei Jahren abzuschließen.“

AeroSHARK ist ein funktionaler Oberflächenfilm, der die strömungsgünstige Struktur von Haifischhaut nachahmt. Er verfügt über mikroskopisch kleine Rippen von nur etwa 50 Mikrometern Höhe, sogenannte Riblets, die präzise entlang des Luftstroms ausgerichtet sind. In der aktuellen Ausbaustufe bedecken diese Riblet-Filme fast den gesamten Rumpf und die Triebwerksgondeln der Boeing 777, bei der Variante -300ER sind das rund 950 Quadratmeter. Sobald die gesamte Boeing-777-Flotte von LATAM umgerüstet ist, wird die nachgewiesene Verringerung des Luftwiderstands um ein Prozent der Fluggesellschaft jährliche Einsparungen von bis zu 4.000 Tonnen Kerosin und 12.000 Tonnen CO₂-Emissionen ermöglichen. Dies entspricht etwa 56 Linienflügen von São Paulo nach Miami mit einer Boeing 777.

Da das Ziel darin besteht, möglichst viele Fluggesellschaften bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen, entwickeln Lufthansa Technik und BASF Coatings AeroSHARK konsequent weiter. Ein aktueller Entwicklungsschwerpunkt liegt auf der Erlangung ergänzender Musterzulassungen für weitere Flugzeugtypen über das derzeitige Portfolio von Boeing 777-200ER, 777-300ER, 777F und 747-400 hinaus. Für 2026 hat Lufthansa Technik bereits angekündigt, mit der A330ceo die erste AeroSHARK-Modifikation eines Airbus-Musters einzuführen. Ein weiteres Ziel ist es, zusätzliche Oberflächen des Flugzeugs zu modifizieren, um noch größere Einsparungen zu erzielen. Für eine maximale Ausbaustufe der AeroSHARK-Technologie deuten erste Berechnungen auf ein realistisches Einsparpotenzial zwischen zwei und drei Prozent hin.

(red / LH Technik)