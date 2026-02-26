Lufthansa führt „IATA Turbulence Aware“ Technologie ein

Mit „IATA Turbulence Aware“ sammelt Lufthansa künftig anonymisierte Daten über Turbulenzen von Flügen der teilnehmenden Fluggesellschaften. Diese Echtzeitdaten liefern Pilotinnen und Piloten genaue Informationen über die aktuellen atmosphärischen Bedingungen. Damit trägt Lufthansa durch IATA Turbulence Aware erheblich zur Verbesserung der Qualität der Daten bei, die Fluggesellschaften weltweit zur Verfügung stehen. Auch die Lufthansa Group Airlines Swiss International Air Lines und Edelweiss Air nehmen an „IATA Turbulence Aware" teil.

„IATA Turbulence Aware“ basiert auf der Schwarmintelligenz der Lüfte: Tausende Flugzeuge weltweit sind mit Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich die Intensität von Turbulenzen messen und anonymisiert an eine zentrale Datenbank senden. Pilotinnen und Piloten können die Daten direkt auf ihrer Navigationskarte im Cockpit einsehen. Farbkodierte Symbole zeigen Ort, Höhe, Zeitpunkt und Intensität der gemessenen Turbulenzen an. Diese Echtzeitinformationen ergänzen klassische Wettervorhersagen und ermöglichen eine präzisere Flugplanung.

Francesco Sciortino, Hub Manager Frankfurt:

„Mit ‚IATA Turbulence Aware‘ setzen wir neue Standards für Sicherheit und Komfort in der Luftfahrt. Diese Technologie ermöglicht es uns, unseren Passagieren ein ruhigeres und angenehmeres Flugerlebnis zu bieten und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in der globalen Luftfahrt zu leisten.“

Lufthansa Airlines unterstreicht mit „IATA Turbulence Aware“ einmal mehr ihr Engagement für Innovation, Sicherheit und ein erstklassiges Reiseerlebnis. Dank der Echtzeitdaten können Pilotinnen und Piloten die Kabinen-Crew frühzeitig warnen, sodass der Service rechtzeitig geplant oder unterbrochen und die Sicherheit von Passagieren und Crew gewährleistet werden kann. Lufthansa leistet mit der Teilnahme an „IATA Turbulence Aware“ einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung globaler Wetterprognosen. Jede von einem Lufthansa-Flugzeug erfasste Messung wird – neben der Übermittlung in die Datenbank – an den Deutschen Wetterdienst übertragen und hilft dabei, die Vorhersagemodelle langfristig zu kalibrieren und noch präziser zu machen.

(red SF / LH)