Lufthansa Group baut strategische Partnerschaft mit Air India aus

Die Lufthansa Group und Air India werden in Zukunft noch enger zusammenarbeiten. Hierfür haben Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG und Chief Executive Officer der Lufthansa Group, sowie Campbell Wilson, Chief Executive Officer von Air India, heute eine Absichtserklärung (‚Memorandum of Understanding‘) unterzeichnet, die den Rahmen für ein zukünftiges ‚Joint Business Agreement‘ zwischen den Airlines der Lufthansa Group sowie Air India und Air India Express bildet.

Die Vereinbarung soll insbesondere neue Wachstumschancen nutzen, die im Rahmen des kürzlich abgeschlossenen Freihandelsvertrages zwischen Indien – dem bevölkerungsreichsten Land der Welt – und der Europäischen Union (EU) entstehen. Die Staaten der EU sind Indiens größte Handelspartner für Waren. Der bilaterale Warenhandel summiert sich auf derzeit 180 Milliarden Euro pro Jahr. Beide Wirtschaftsmächte stehen nicht nur für ein Viertel der Weltbevölkerung, sondern auch für ein Viertel der weltweiten Wirtschaftsleistung. Das jüngste Abkommen schafft dabei die größte Freihandelszone der Welt.

Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG und Chief Executive Officer der Lufthansa Group: „Die heutige Vereinbarung mit unserem langjährigen Star Alliance Partner Air India ist ein starkes Signal für unsere beiderseitige Entschlossenheit, nach dem wegweisenden Handelsabkommen beider Wirtschaftsräume nun auch in der Luftfahrt zwischen der EU und Indien ein neues Kapitel aufzuschlagen. Gemeinsam mit Air India werden wir unseren Zugang zum Luftverkehrsmarkt mit den größten Wachstumsraten weltweit stärken. Bereits heute ist Lufthansa Group die erfolgreichste und bei Kunden beliebteste europäische Airline-Gruppe in Indien. Künftig werden wir mit noch mehr Verbindungen dazu beitragen, die wirtschaftlichen und die kulturellen Beziehungen zwischen Indien und Europa zu vertiefen. Mit unseren neuen Langstreckenflugzeugen sowie Lufthansa Allegris und SWISS Senses an Bord bieten wir auf immer mehr Strecken auch nach Indien ein deutlich verbessertes Premium-Reiseerlebnis in allen Klassen.“

Campbell Wilson, Chief Executive Officer von Air India: „Dieser neue Meilenstein in unserer Partnerschaft mit der Lufthansa Group ist eine hervorragende Entwicklung und stärkt die Verbindungen für Reisende und Unternehmen zwischen Indien und Europa. Air India erweitert seine globale Präsenz aktuell mit seiner modernisierten Flotte sowie deutlich verbesserten Produkt- und Serviceangeboten. Durch die neue Rahmenvereinbarung schaffen wir ideale Voraussetzungen, um eine noch engere Zusammenarbeit mit der Lufthansa Group auf verschiedenen Ebenen voranzutreiben. So können wir sowohl den wachsenden Wirtschafts- und Handelsverbindungen, also auch der steigenden Nachfrage der Privatreisenden zwischen unseren Regionen gerecht werden. Für unsere Kunden und Aktionäre entsteht ein enormer Mehrwert. Wir freuen uns darauf, diese Initiativen gemeinsam mit der Lufthansa Group weiterzuentwickeln.“

Das immense Wachstum des indischen Luftverkehrsmarktes mit einer stark wachsenden und kaufkräftigen Mittelschicht bietet ein enormes Potenzial. Bereits heute sind die Flugstrecken zwischen den europäischen Heimatmärkten und Indien für die Lufthansa Group nach den USA zum zweitwichtigsten Markt für Langstreckenflüge geworden. Die Vertiefung der Zusammenarbeit mit Air India, der größten Langstrecken-Airline des Landes und langjähriger Partner der Lufthansa Group, eröffnet für beide Partner zusätzliche Wachstumspotenziale.

Derzeit bieten die Airlines der Lufthansa Group und Air India Codeshare-Flüge auf 146 Strecken in 22 Länder an. Das gemeinsame Netz umfasst 15 indische und 27 europäische Ziele. Die meisten Verbindungen nach Indien bietet Lufthansa ihren Kunden ab Frankfurt: nach Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore und Hyderabad. Vom 5-Star-Hub München werden Delhi, Mumbai und Bangalore bedient. Während SWISS ab Zürich nach Delhi und Mumbai fliegt, verbindet ITA Airways Rom mit Delhi. Damit wird auch das neueste Mitglied der Lufthansa Group, ITA Airways, Teil des ‚Memorandum of Understanding‘. Dieses umfangreiche Angebot wird von Air India mit Langstreckenverbindungen ab Delhi nach Frankfurt, Zürich, Wien und Mailand sowie ab Mumbai nach Frankfurt erweitert.

Das heute unterzeichnete ‚Memorandum of Understanding‘ konzentriert sich in einem ersten Schritt auf die Erweiterung und gemeinsame Vermarktung des Flugangebotes mit dem Ziel, Kunden ein besser vernetztes und nahtloses Reiseerlebnis zwischen den Heimatmärkten der Lufthansa Group – Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Italien – und Indien zu bieten. Ein zweiter Schritt sieht vor, die restlichen Länder der EU und den indischen Subkontinent einzubeziehen. Der genaue Umfang, einschließlich spezifischer Strecken und Märkte, wird nach Abschluss des kommerziellen ‚Joint Business Agreement‘ festgelegt, vorbehaltlich erforderlicher behördlicher und kartellrechtlicher Genehmigungen.

Perspektivisch soll die Zusammenarbeit, insbesondere mit Blick auf das Reiseerlebnis der Kunden, in mehreren Bereichen vertieft werden. Im Mittelpunkt steht dabei die weitere Koordination von Flugplänen und Streckennetzen in ausgewählten Märkten, damit Fluggäste von besseren Verbindungen und kürzeren Umsteigezeiten profitieren können. Zudem wollen beide Partner ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten für Flüge zwischen den europäischen Heimatmärkten der Lufthansa Group und Indien bündeln, Vielfliegerprogramme stärker verzahnen, aber auch die Abläufe an Flughäfen für einen besseren Kundenkomfort optimieren.

Lufthansa kann auf mehr als 60 Jahre gemeinsame Geschichte mit Indien zurückblicken. Bereits 1959 ist die Airline erstmals in Delhi gelandet. Diese Verbindung wurde kontinuierlich ausgebaut. Seit 2004 besteht ein Codeshare-Abkommen mit Air India, 2014 ist die indische Fluggesellschaft der von Lufthansa mitgegründeten Star Alliance beigetreten. Im Februar 2025 gaben die Lufthansa Group und Air India die Ausweitung der Codeshare-Vereinbarungen zwischen Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines und Air India bekannt.

(red LH / FIS)