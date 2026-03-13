Bundesheer-Simulatorzentrum für Black Hawk entsteht in Wels

Für die neue Trainingseinrichtung werden Techniker mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft gesucht.

SAIC sucht derzeit mehrere Außendiensttechniker (FSE) zur Unterstützung des Black Hawk Aircrew Trainers (BAT) vor Ort in Wels, Österreich.

Dieses Team ist für die Bereitstellung von hochkarätigem technischen Support, Systemintegration und Außendiensttechnik für das BAT-Programm verantwortlich. Die Position umfasst die Zusammenarbeit mit militärischem und zivilem Personal, um den reibungslosen Betrieb und die Wartung des BAT sicherzustellen.

Aufgabenbereich:

Diese Position umfasst technische Supportleistungen zur Wartung und Instandhaltung der eingesetzten BATs, Geräte und Software an den angegebenen Standorten

Unterstützung bei der Installation und Inbetriebnahme des BAT

Beratung der Kunden hinsichtlich der Fähigkeiten und Einschränkungen des BAT

Fehlerbehebung bei BAT-Hardware, -Software und -Netzwerken

Rückmeldung an die Programmleitung bezüglich der Systemleistung und des Feedbacks der Endnutzer

Durchführung von Bedienungs- und Wartungsaufgaben an Geräten, integrierten Systemen, Subsystemen und Software

Durchführung von Schulungen bei Bedarf

Unterstützung des Programm-Helpdesks nach Bedarf

Durchführung von planmäßigen Geräteinventuren

Erforderliche Ausbildung:

Bachelor of Science und fünf (5) Jahre Berufserfahrung; zusätzlich sechs (6) Jahre Berufserfahrung anstelle eines Abschlusses oder zertifizierter Luftfahrtsimulationstechniker der Stufe III oder IV

Erforderliche Sicherheitsüberprüfung:

Aktive Sicherheitsüberprüfung des US-Verteidigungsministeriums erforderlich; US-Staatsbürgerschaft erforderlich

Erforderliche Fähigkeiten:

Erfahrung mit taktischen Netzwerken und Fehlerbehebung.

Ausbildung zum Feldoperator

Fehlerbehebung bei Computersystemen und Netzwerken

Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten

Fähigkeit, Aufgaben in Umgebungen mit hohem Druck effektiv zu priorisieren und auszuführen

Muss selbstständig arbeiten können und in der Lage sein, unabhängig und effizient mit kurzfristigen Fristen zu arbeiten

Wünschenswerte Zertifizierungen:

Erfahrung mit Black Hawk-Avionik. Luftfahrtsimulationstechniker der Stufe III oder IV anstelle der erforderlichen Ausbildung/Erfahrung



