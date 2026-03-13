Bundesheer-Simulatorzentrum für Black Hawk entsteht in Wels

SAIC sucht derzeit mehrere Außendiensttechniker (FSE) zur Unterstützung des Black Hawk Aircrew Trainers (BAT) vor Ort in Wels, Österreich.
Dieses Team ist für die Bereitstellung von hochkarätigem technischen Support, Systemintegration und Außendiensttechnik für das BAT-Programm verantwortlich. Die Position umfasst die Zusammenarbeit mit militärischem und zivilem Personal, um den reibungslosen Betrieb und die Wartung des BAT sicherzustellen.
Aufgabenbereich:
- Diese Position umfasst technische Supportleistungen zur Wartung und Instandhaltung der eingesetzten BATs, Geräte und Software an den angegebenen Standorten
- Unterstützung bei der Installation und Inbetriebnahme des BAT
- Beratung der Kunden hinsichtlich der Fähigkeiten und Einschränkungen des BAT
- Fehlerbehebung bei BAT-Hardware, -Software und -Netzwerken
- Rückmeldung an die Programmleitung bezüglich der Systemleistung und des Feedbacks der Endnutzer
- Durchführung von Bedienungs- und Wartungsaufgaben an Geräten, integrierten Systemen, Subsystemen und Software
- Durchführung von Schulungen bei Bedarf
- Unterstützung des Programm-Helpdesks nach Bedarf
- Durchführung von planmäßigen Geräteinventuren
Erforderliche Ausbildung:
- Bachelor of Science und fünf (5) Jahre Berufserfahrung; zusätzlich sechs (6) Jahre Berufserfahrung anstelle eines Abschlusses oder zertifizierter Luftfahrtsimulationstechniker der Stufe III oder IV
Erforderliche Sicherheitsüberprüfung:
- Aktive Sicherheitsüberprüfung des US-Verteidigungsministeriums erforderlich; US-Staatsbürgerschaft erforderlich
Erforderliche Fähigkeiten:
- Erfahrung mit taktischen Netzwerken und Fehlerbehebung.
- Ausbildung zum Feldoperator
- Fehlerbehebung bei Computersystemen und Netzwerken
- Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
- Fähigkeit, Aufgaben in Umgebungen mit hohem Druck effektiv zu priorisieren und auszuführen
- Muss selbstständig arbeiten können und in der Lage sein, unabhängig und effizient mit kurzfristigen Fristen zu arbeiten
Wünschenswerte Zertifizierungen:
- Erfahrung mit Black Hawk-Avionik.
- Luftfahrtsimulationstechniker der Stufe III oder IV anstelle der erforderlichen Ausbildung/Erfahrung
(red / PM SAIC)