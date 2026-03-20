Chuck Norris - der Held aus dem Film "Delta Force" ist tot

Action-Star Chuck Norris ist im Alter von 86 Jahren auf Hawaii verstorben. Er spielte neben Lee Marvin im Jahr 1986 die Hauptrolle in "Delta Force". Der Film thematisiert die Entführung einer TWA-Maschine durch ein arabisches Terrorkommando.

Hunderte Memes kursierten schon die Lebzeiten über Chuck Norris, denn der Action Star war nicht nur Schauspieler, sondern auch ein erfolgreicher Kamfsportler von Weltrang. Aktuell heißt es in einem Nachruf der größten deutschen Zeitung zum Tod von Chuck Norris unter anderem: "Der liebe Gott wollte Chuck schon öfter zu sich holen. Bei jedem Termin hat sich der Tod krankgemeldet …"

Eine der bekanntesten Rollen von Norris war die des Major Scott McCoy im 1986 erschienen Film "Delta Force". Norris spielte an der Seite von weiteren Stars wie Lee Marvin, Robert Foster, Martin Balsam, George Kennedy oder Hanna Schygulla.

Thematisch behandelt der Film die Entführung von TWA 847 im Jahr zuvor. Arabische Terroristen kaperten 1985 eine Boeing 727-200 der TWA, folterten und ermordeten einen amerikanischen Passagier und selektierten alle jüdischen Passagiere - die islamische Welt hat bekanntlich seit Jahrzehnten ein riesengroßes Antisemitismus-Problem, das medial allerdings lange totgeschwiegen wurde und erst seit dem Hamas-Terror vom 7. Oktober 2023 öffentlich breit thematisiert wird. Die aus dem Sudetenland (Aussig an der Elbe) stammende Chefstewardess Ulli Derickson versuchte, die jüdischen Passagiere vor den arabischen Terroristen zu schützen.

Chuck Norris am Set von Delta Force, 1986 - Foto: Yoni S. Hamenahem / CC BY SA 3.0

Im Film "Delta Force" mit Chuck Norris wurde der Name der Fluglinie TWA in ATW (für die fiktive American Travel Ways) abgeändert und als Flugzeug diente statt einer Boeing 727 eine Boeing 707 der israelischen Fluglinie MAOF.

(red CvD)