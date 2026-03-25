Hannover bietet zusätzliche Flüge während der Osterferien

Hannover Airport: Startklar für die Osterferien! Über 30 zusätzliche Flüge mit TUI fly nach Spanien und Griechenland. Neu im Sommer mit Eurowings nach Nizza und Alicante.

Mit Beginn der Osterferien in Niedersachsen startet am Hannover Airport die erste große Reisewelle des Jahres und es werden wieder mehrere tausend Passagiere täglich in den Urlaub abheben.

Von Beginn der Osterferien in Niedersachsen bis zum Ende der Osterferien in Nordrhein-Westfalen rechnet der Flughafen Hannover mit rund 750.000 Passagieren. Der verkehrsstärkste Tag wird dabei am Ostersonntag sein. Dann kehren die Niedersachsen aus dem Urlaub zurück und Nordrhein-Westfalen startet in die zweite Ferienwoche. Es werden an diesem Tag über 20.000 Passagiere erwartet.

Zu den beliebtesten Zielen ab Hannover gehören die türkische Riviera, Palma de Mallorca, die griechischen Inseln und viele weitere Sonnenziele rund ums Mittelmeer.

Aber auch Verbindungen zu den europäischen Metropolen sind im Flugplan zu finden: Barcelona, Zürich, Wien, London, Amsterdam und weitere Städte sind mehrmals täglich direkt erreichbar.

Über 30 zusätzliche Flüge mit TUI fly nach Spanien und Griechenland

TUI verzeichnet derzeit ein deutlich gestiegenes Interesse an Urlaub in Spanien und Griechenland. Um der hohen Nachfrage nachzukommen und noch mehr Gästen eine Reise in die beliebten Destinationen zu ermöglichen, werden die Kapazitäten für April kurzfristig aufgestockt. Ab Hannover starten insgesamt 30 zusätzliche TUI fly – Flüge mit über 5.000 Sitzplätzen nach Mallorca, auf die Kanaren und nach Griechenland.

Hannover ist mit rund 370.000 Sitzplätzen auf 84 wöchentlichen Flügen im bestehenden Flugprogramm die größte Station von TUI fly. Vom Heimatflughafen geht es mehrmals wöchentlich nach Fuerteventura, Hurghada oder Mallorca und sogar täglich nach Gran Canaria und Teneriffa.

Neu mit Eurowings nach Nizza und Alicante

Neu in diesem Sommer fliegt Eurowings ab Hannover direkt nach Nizza und Alicante. Ab dem 29. April 2026 geht es dreimal wöchentlich an die Côte d’Azur, die spanische Küstenstadt Alicante folgt dann mit zwei wöchentlichen Flügen ab dem 5. Mai 2026.

Vom 29. Juni 2026 bis zum 23. August 2026 geht es zudem erstmals dreimal wöchentlich mit Eurowings direkt nach Glasgow. Ebenfalls neu im Sommerflugplan ist das türkische Edremit. Zweimal wöchentlich bedient Sunexpress die Strecke.

Lissabon und Bozen auch im Sommer 2026 wieder direkt ab Hannover erreichbar

Auch das beliebte Ziel Lissabon ist wieder buchbar. Ab Ende März geht es dienstags, donnerstags und samstags in die portugiesische Hauptstadt. SkyAlps fliegt auch im Sommerflugplan weiterhin nach Bozen. Immer montags und donnerstags geht es direkt von Hannover nach Südtirol.

Insgesamt bietet der Sommerflugplan über 60 Direktziele. www.hannover-airport.de/rund-ums-fliegen/direktziele.

Flughafen Geschäftsführer Dr. Martin Roll: „Wir freuen uns darauf, dass in den nächsten Wochen viele in den Osterurlaub abheben und rechnen mit einer hohen Auslastung aller Flüge. Mit den Playern am Standort sind wir gut vorbereitet, um die erste Reisewelle des Jahres reibungslos zu bewältigen. Den Passagieren empfehlen wir die angebotenen Serviceleistungen wie den HAJway oder die Online-Parkplatzreservierung zu nutzen und wünschen einen großartigen Start in den Osterurlaub.“

Reservierung bei Sicherheitskontrolle und Parkplatz nutzen – Gut vorbereitet für die Sicherheitskontrolle

Wer sich vor Ankunft am HAJ auf www.hannover-airport.de/parken einen Parkplatz reserviert, erhält einen garantierten Stellplatz im Wunschparkhaus. Zudem gibt es einen Preisvorteil gegenüber der Bezahlung vor Ort.

Auch die Möglichkeit sich ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle zu reservieren, spart unnötige Wartezeiten: auf www.hannover-airport.de/hajway oder ab sofort auch bequem über die „SmartDepart“ App.

Besonders in der Sicherheitskontrolle kann durch das Beachten der aktuell gültigen Handgepäcksbestimmungen Zeit gespart werden. Die Bundespolizei gibt auf ihrer Homepage viele nützliche Tipps für die Luftsicherheits- und Grenzkontrollen (bundespolizei.de > Sicher auf Reisen > Mit dem Flugzeug).

(red / HAJ)