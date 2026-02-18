Im Sommer mit Eurowings von Hannover direkt nach Glasgow

Eurowings nimmt im Sommer eine weitere neue Strecke in den Flugplan ab Hannover auf. Vom 29. Juni 2026 bis zum 23. August 2026 geht es dreimal wöchentlich direkt nach Glasgow.

Immer montags, donnerstags und sonntags bedient die Airline die Stecke in die schottische Hafenstadt. Reinald Frankewitz, Head of Airport & Network Relations bei Eurowings: „Die neue Strecke von Hannover nach Glasgow ist ein wichtiger Schritt, um den Standort Hannover weiter zu stärken und das internationale Streckennetz ab Niedersachsen auszubauen. Mit der Direktverbindung eröffnen wir Reisenden aus Hannover und der Region einen neuen, komfortablen Zugang zu Schottland. Glasgow begeistert mit einer lebendigen Kulturszene und herzlicher Gastfreundschaft und ist zugleich ein idealer Ausgangspunkt, um die einzigartigen Highlands zu entdecken – ideale Voraussetzungen für einen unvergesslichen Urlaub.“ Tickets sind ab sofort auf eurowings.com buchbar.

Ebenfalls neu im Sommerflugplan von Eurowings ab Hannover sind Nizza und Alicante. Ab dem 29. April 2026 geht es dreimal wöchentlich an die Côte d‘Azur nach Nizza. Die spanische Küstenstadt Alicante folgt dann ab dem 5. Mai 2026. Immer dienstags und samstags verbindet Eurowings Hannover direkt mit der Costa Blanca.

(red BL / HAJ)