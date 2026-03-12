Lufthansa bietet trotz Streik 60 Prozent aller Langstreckenflüge an

Heute und morgen streiken die Piloten bei Lufthansa. Mehr als die Hälfte der Langstreckenflüge sollen trotzdem stattfinden.

Nach dem Aufruf der Gewerkschaft „Vereinigung Cockpit“ zu ganztägigen Streiks am Donnerstag 12. und Freitag, 13. März 2026 hat Lufthansa für beide Tage einen Sonderflugplan veröffentlicht. Demnach können am Donnerstag und Freitag mehr als 50 Prozent des ursprünglich geplanten Flugprogramms angeboten werden. Bei Langstreckenverbindungen liegt der Anteil sogar bei 60 Prozent.

Francesco Sciortino, Hub Manager Frankfurt & Accountable Manager Lufthansa Airlines: „Für Lufthansa hat es höchste Priorität, möglichst viele Reisende trotz des Streikaufrufs der Vereinigung Cockpit an ihr Ziel zu bringen. Ich möchte mich deshalb ausdrücklich bei den vielen Pilotinnen und Piloten bedanken, die sich freiwillig bei uns gemeldet haben und am Donnerstag und Freitag im Einsatz sein werden.“

Zusätzlich werden zahlreiche Flüge von und nach Frankfurt und München von anderen Fluggesellschaften der Lufthansa Group sowie von Partnerairlines übernommen. Zudem werden an den Streiktagen größere Flugzeuge eingesetzt, um mehr Gäste befördern zu können.

Lufthansa Cargo wird trotz des Streikaufrufs für Donnerstag und Freitag sogar mehr als 80 Prozent ihres Frachtflugprogramms fliegen können.

Die „Vereinigung Cockpit“ hatte angekündigt, Flüge in den Nahen Osten aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage vom Streikaufruf auszunehmen. Das betrifft im Streikzeitraum einen Flug von Frankfurt nach Riad, Saudi-Arabien, der für den morgigen Donnerstag geplant ist.

Lufthansa City Airlines wird alle für Donnerstag und Freitag geplanten Flüge abheben lassen. Lufthansa CityLine, die am Donnerstag ebenfalls von der Vereinigung Cockpit bestreikt werden soll, wird nach aktuellem Stand bereits am Freitag wieder ihr nahezu komplettes Flugprogramm anbieten können.

Kunden werden aktiv per E-Mail benachrichtigt, sollte ihr Flug betroffen sein. Gäste, die nicht kontaktiert werden, können vorerst davon ausgehen, dass ihr Flug nicht betroffen ist. Reisende werden gebeten, ihre hinterlegten Kontaktinformationen zu überprüfen und aktuell zu halten, um zeitnah über Änderungen informiert werden zu können.

Darüber bittet Lufthansa alle Fluggäste, sich zu ihrem aktuellen Flugstatus auf lufthansa.com oder in der Lufthansa App zu informieren. Gäste, die über ein Reisebüro gebucht haben, können sich direkt an ihr Reisebüro wenden.

(red TT / LH)