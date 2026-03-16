Für Pilotengewerkschaft war Streik bei Lufthansa ein "goßer Erfolg"

Der zweitägige Streik bei Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa CityLine ist insgesamt sehr erfolgreich verlaufen. Die Beteiligung der Pilotinnen und Piloten war hoch und hat einmal mehr den starken Zusammenhalt innerhalb der Pilotenschaftunter Beweis gestellt, so die VC in einer Aussendung.

"Am ersten Streiktag sind von den ursprünglich von Lufthansa geplanten 800 Flügen knapp 80 Prozent ausgefallen – mit über 600 Ausfällen damit mehr als doppelt so viele wie von uns prognostiziert. Was auch mit der großartigen Beteiligung der CityLiner zusammenhängt", schreibt die Vereinigung Cockpit.

Auch der zweite Streiktag bei Lufthansa und Lufthansa Cargo entwickelte sich deutlich stärker als prognostiziert. Von den etwa 700 geplanten Flügen sind über 550 ausgefallen, ein Ausfall von ebenfalls knapp 80 Prozent.

„Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die große Unterstützung, die Geschlossenheit und das Vertrauen“, sagt VC-Präsident Andreas Pinheiro.

Bis zum Ende der Streikmaßnahmen lag weiterhin kein verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeberseite zur betrieblichen Altersversorgung der Kollegen bei Lufthansa und Lufthansa Cargo sowie zum Vergütungstarifvertrag der Kollegen bei Lufthansa CityLine vor. Die Vereinigung Cockpit hat mehrfach betont, jederzeit gesprächsbereit zu sein, sobald ein ernsthaftes Angebot auf dem Tisch liegt.

„Zwischen unseren Forderungen und einem Nullangebot bzw. einem Angebot mit der Gegenforderung, jegliche Arbeitskampfmaßnahmen zu allen übrigen tariflichen Themen für längere Zeit auszuschließen, liegt ein großer Spielraum. Unser Ziel ist keine Eskalation, sondern eine faire Lösung auf Augenhöhe. Dafür stehen wir jederzeit bereit“, so Andreas Pinheiro.

(red / VC)