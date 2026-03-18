Lufthansa Cargo integriert Add-on Services in den digitalen Buchungsprozess

Mit ihren Add-on Services ermöglicht Lufthansa Cargo, Luftfrachttransporte gezielt um zusätzliche Leistungen zu erweitern – von der Nutzung nachhaltigerer Flugkraftstoffe über die persönliche Begleitung wertvoller Kunstwerke bis hin zur Echtzeitüberwachung temperatursensibler Sendungen.

Das Angebot baut auf dem modularen Produktportfolio von Lufthansa Cargo auf. Kunden wählen zunächst Produkt und Geschwindigkeit und ergänzen ihre Buchung anschließend um passende Zusatzleistungen.

Diese Zusatzleistungen sind nun noch besser in den digitalen Buchungsprozess integriert. Am Ende der Buchung werden alle verfügbaren Add-on Services passend zu Produkt, Geschwindigkeit und Strecke inklusive transparenter Preisangabe angezeigt und können mit wenigen Klicks hinzugefügt werden. Die Integration der Services „toDoor“ und „Insurance“ in den digitalen Buchungsprozess befindet sich noch in der Umsetzung.

Derzeit stehen fünf Add-on Services zur Verfügung:

Sustainable Choice : der Add-on Service, durch den ein nachhaltigerer Transport von Sendungen unterstützt wird. Kunden können die Nutzung von Sustainable Aviation Fuel (SAF) unterstützen und zusätzlich zu zertifizierten Klimaschutzprojekten beitragen – entsprechend den CO₂-Emissionen ihrer Sendung.

: der Add-on Service, durch den ein nachhaltigerer Transport von Sendungen unterstützt wird. Kunden können die Nutzung von Sustainable Aviation Fuel (SAF) unterstützen und zusätzlich zu zertifizierten Klimaschutzprojekten beitragen – entsprechend den CO₂-Emissionen ihrer Sendung. Personal Supervision : der Add-on Service für unersetzliche Kunstwerke. Vertreter von Kunstspeditionen oder Kuratoren können wertvolle Kunstsendungen während der Bodenabfertigung persönlich begleiten. Der Service ist derzeit in Frankfurt und München verfügbar.

: der Add-on Service für unersetzliche Kunstwerke. Vertreter von Kunstspeditionen oder Kuratoren können wertvolle Kunstsendungen während der Bodenabfertigung persönlich begleiten. Der Service ist derzeit in Frankfurt und München verfügbar. smartULD : der Add-on Service für Datenübermittlung in Echtzeit. Er ermöglicht eine kontinuierliche Temperatur- und Datenüberwachung temperatursensibler Güter und ist ausschließlich für das Produkt „Active Temp Control“ verfügbar.

: der Add-on Service für Datenübermittlung in Echtzeit. Er ermöglicht eine kontinuierliche Temperatur- und Datenüberwachung temperatursensibler Güter und ist ausschließlich für das Produkt „Active Temp Control“ verfügbar. toDoor : der Add-on Service für direkte Lieferungen bis zum Zolllager des Empfängers. Die Zustellung erfolgt über den Road Feeder Service von Lufthansa Cargo.

: der Add-on Service für direkte Lieferungen bis zum Zolllager des Empfängers. Die Zustellung erfolgt über den Road Feeder Service von Lufthansa Cargo. Insurance: eine Tür-zu-Tür-Luftfrachtversicherung über die Standardhaftungsgrenzen hinaus. Sie sichert Luftfrachtsendungen über den gesamten Transportweg gegen Schäden ab und wird in Zusammenarbeit mit dem Partner Delvag für alle Produkte angeboten.

Mit diesem Portfolio adressiert Lufthansa Cargo häufig nachgefragte Kundenbedürfnisse entlang der Transportkette und schafft zusätzliche Flexibilität bei der Gestaltung individueller Logistiklösungen. Durch das modulare Angebot können Kunden ihre Buchungen gezielt um zusätzliche Leistungen erweitern und Transportlösungen noch flexibler an ihre individuellen Anforderungen anpassen.

Die Integration der Services in den digitalen Buchungsprozess ist zugleich ein weiterer Schritt zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der digitalen Customer Journey bei Lufthansa Cargo. Weitere Add-on Services befinden sich bereits in der Entwicklung.

(red / LH Cargo)