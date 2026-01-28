Lufthansa Cargo verstärkt Kurz- und Mittelstrecken-Frachternetzwerk

Lufthansa Cargo begrüßt ab Anfang Februar zwei weitere Destinationen im Netzwerk des Kurz- und Mittelstreckenfrachters A321: Ab dem 7. Februar 2026 wird Rom-Fiumicino (FCO) regulär in den Frachterflugplan aufgenommen. Die neue Verbindung von Frankfurt (FRA) nach Rom wird einmal wöchentlich, samstags, mit der Flugnummer LH8344 angeboten. Der Umlauf geht von der italienischen Hauptstadt weiter nach Istanbul (IST) und zum Drehkreuz in München (MUC). Bereits seit Dezember 2025 ist das neueste Lufthansa Cargo Hub ad-hoc auch von A321-Frachtern bedient worden, um die hohe Nachfrage zu bedienen. Die Aufnahme in den regulären Frachterflugplan verdeutlicht die Bedeutung des neuen Drehkreuzes in Südeuropa noch einmal mehr. Damit bietet Lufthansa Cargo ihren Kunden in Europa zukünftig eines der dichtesten und bestens vernetzten Frachtnetzwerke der Branche. Die flexiblen Transportmöglichkeiten in den Beiladekapazitäten von ITA Airways, per Road-Feeder-Service oder nun auch mit eigenen Frachtern ermöglichen zuverlässige Verbindungen zu über 120 Destinationen aus Rom heraus.

Mit dem Flughafen Algier (ALG) ergänzt die Frachtairline zudem das A321-Frachternetzwerk in Richtung Afrika. Ab dem 10. Februar 2026 verstärkt die neue Destination immer Dienstag unter Flugnummer LH8308 das Flugprogramm. Neben Beirut, Casablanca, Kairo, Jerewan, Tel Aviv und Tunis können Kunden nun direkte Frachterverbindungen in den insgesamt siebten Zielort in der Region Mittlerer Osten und Afrika buchen.

„Wir freuen uns, unseren Kunden gleich zu Jahresbeginn ein erweitertes Kurz- und Mittelstrecken-Frachternetzwerk und noch mehr Konnektivität bieten zu können. Mit neuen Zielen im Streckennetz ebnet Lufthansa Cargo weiterhin den Weg für eine schnellere, zuverlässigere und flexiblere Logistik auf dem gesamten Kontinent für unsere Kunden – ganz im Sinne unseres Leitbilds ‚Enabling Global Business‘. Mit fünf europäischen Drehkreuzen und den vielfältigen Transportmöglichkeiten können wir unser Netzwerk auch kurzfristig anpassen, um auf veränderte Warenströme zu reagieren oder unseren Kunden bei unvorhergesehenen Ereignissen Lösungen anzubieten“, erklärt Ashwin Bhat, Vorstandsvorsitzender von Lufthansa Cargo.

Insgesamt umfasst das Kurz- und Mittelstreckennetz der Airline 22 Destinationen, die mit einer Flotte von vier A321-Frachtern bedient werden. Zusätzlich ergänzen 18 B777-Frachter der Langstreckenflotte sowie Beiladekapazitäten von Lufthansa Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, ITA Airways und SunExpress das weltweite Streckennetz von Lufthansa Cargo. Die infrastrukturelle Basis für den schnellen Frachttransport legen die Drehkreuze in Frankfurt, München, Wien, Brüssel und Rom. Daraus entsteht ein globales Netzwerk, das rund 350 Destinationen in 100 Ländern umfasst.

(red SY / LH)