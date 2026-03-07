Tipp: Reportagen und Beiträge von Georg Mader (†)

Diese Beiträge sind nur ein klitzekleiner Auszug aus dem jahrzehntelangen journalistischen Wirken von Georg Mader, das insgesamt tausende Reportagen, Berichte und Fotos umfasst.
"GOD IS MY CO-PILOT !" Ein gebürtiger Niederösterreicher über Vietnam ...
VIE: Letzter "Flug" von "Delfin" und "Čmelak"
"Dogfight über der Strada del Sole" - als Backseater in einer F-16D der US Air Force
‚Multi-Role Reisetipp‘ Lombardei: „Für alle Sinne"
Hercules-Aufgabe
Somalia verhandelt mit Pakistan über Kauf von JF-17-Kampfflugzeugen
Schwedens Weg von der Bündnisfreiheit in die NATO
Alouette III: Exotische Vogelwelt auf Mauritius
Eindrücke von der Royal International Air Tattoo 2019
Interview mit Sudans Airchief Abdel-Khalig Saed
Wie geht es mit den C-130 Hercules weiter?
Interview mit H-145M-Programmchef Mark Henning
„Bonne chance ?“ - Tagesausflug zum Aero-Salon
Airlift nach Basrah
(red CvD)