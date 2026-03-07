Österreich

Tipp: Reportagen und Beiträge von Georg Mader (†)

Georg Mader prägte den österreichischen Militärluftfahrjournalismus über Jahrzehnte - Foto: Martin Rosenkranz

Austrian Wings Leser erfuhren die traurige Nachricht vom Ableben des renommierten österreichischen Militärluftfahrtjournalisten Georg Mader am Mittwoch. Um diesen Ausnahmejournalisten zu ehren, der auch ein großer Unterstützer von Austrian Wings war, haben wir für unsere Leser nachfolgend Links zu einigen von Georgs großartigen Beiträgen zusammengestellt.

Diese Beiträge sind nur ein klitzekleiner Auszug aus dem jahrzehntelangen journalistischen Wirken von Georg Mader, das insgesamt tausende Reportagen, Berichte und Fotos umfasst.

"GOD IS MY CO-PILOT !" Ein gebürtiger Niederösterreicher über Vietnam ...

VIE: Letzter "Flug" von "Delfin" und "Čmelak"

"Dogfight über der Strada del Sole" - als Backseater in einer F-16D der US Air Force

‚Multi-Role Reisetipp‘ Lombardei: „Für alle Sinne"

Hercules-Aufgabe

Somalia verhandelt mit Pakistan über Kauf von JF-17-Kampfflugzeugen

Schwedens Weg von der Bündnisfreiheit in die NATO

Alouette III: Exotische Vogelwelt auf Mauritius

Eindrücke von der Royal International Air Tattoo 2019

Interview mit Sudans Airchief Abdel-Khalig Saed

Wie geht es mit den C-130 Hercules weiter?

Interview mit H-145M-Programmchef Mark Henning

„Bonne chance ?“ - Tagesausflug zum Aero-Salon

Airlift nach Basrah

(red CvD)

Georg Mader