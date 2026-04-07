ÖAMTC kauft 15 neue Hubschrauber für Christophorus Flugrettung

Mit 18 ganzjährig betriebenen Stützpunkten, vier saisonalen Winterstandorten sowie einem Intensivtransporthubschrauber stellt die ÖAMTC-Flugrettung die flächendeckende medizinische Notfallversorgung aus der Luft in Österreich sicher. Um die gewohnt hohe Qualität auch künftig gewährleisten zu können, wurde am 11. März 2026 ein strategischer Rahmenvertrag mit Airbus Helicopters abgeschlossen. Die Vereinbarung sichert der ÖAMTC-Flugrettung kurz- und mittelfristig den Zugriff auf fünf Hubschrauber des Typs H135 Helionix sowie zehn H140, der neuesten Entwicklung am Hubschraubermarkt. Diese sollen in den kommenden Jahren schrittweise ältere Maschinen ersetzen und so auf lange Sicht gewährleisten, dass die Christophorus-Flotte zukunftsfit bleibt.

"Bei der Beschaffung von Notarzthubschraubern ist mit Lieferzeiten von mehreren Jahren zu rechnen. Wer morgen mit modernster Technik Menschenleben retten will, muss sich daher bereits heute Produktionskapazitäten sichern. Der neue Rahmenvertrag mit unserem langjährigen Partner sorgt dafür, dass die österreichische Bevölkerung auch künftig auf eine leistungsfähige und jederzeit einsatzbereite Flugrettungsflotte vertrauen kann. Entscheidend ist dabei auch die Unterstützung unserer Partner in den Bundesländern."

Marco Trefanitz, Geschäftsführer ÖAMTC-Flugrettung

H135 und H140 - zwei Modelle für maximale Einsatzflexibilität

Mit den beiden Modellen H135 und H140 stärkt die ÖAMTC-Flugrettung ihre bewährte Helionix-Flotte weiter. Gemeinsam mit der ADAC Luftrettung zählt die ÖAMTC-Flugrettung damit zu den ersten Organisationen in Europa, bei denen die H140 abheben wird. "Mit diesem Modell erweitern wir unsere Flotte ab 2028 um einen leistungsstarken Helikopter mit größerer Kabine und optimierter medizinischer Ausstattung", erläutert Trefanitz. "Beide Typen ergänzen einander ideal und ermöglichen uns maximale Flexibilität im täglichen Einsatz."

Die H140 wurde von Airbus Helicopters in enger Zusammenarbeit mit der ÖAMTC-Flugrettung und der ADAC Luftrettung speziell für die Anforderungen der modernen Notfallrettung konzipiert und entwickelt. Sie verfügt unter anderem über eine geräumigere Kabine, große Schiebetüren und Heckklappen für einen besseren Zugang sowie moderne Rotor- und Antriebstechnologie. "Auch unsere jahrzehntelange Expertise ist unmittelbar in die Entwicklung eingeflossen. So ist ein hochmoderner Hubschrauber entstanden, der konsequent an den Bedürfnissen der fliegerischen und medizinischen Einsatzpraxis ausgerichtet ist und auch in Zukunft einen effizienten, wirtschaftlichen Betrieb ermöglicht", so Trefanitz.

Strategische Planung sichert Versorgung von morgen

Die ÖAMTC-Flugrettung betreibt derzeit 29 Hubschrauber des Typs H135, darunter neun Maschinen der neuesten Generation H135 Helionix. 2025 absolvierten die Crews rund 22.000 Einsätze. Angesichts dieser hohen Frequenz ist eine vorausschauende Flottenplanung unverzichtbar. "Unsere Patienten müssen sich darauf verlassen können, dass wir jederzeit startklar sind", betont Trefanitz. "Langfristige Rahmenverträge geben uns die notwendige Planungssicherheit und stellen sicher, dass unsere Flotte technologisch am neuesten Stand bleibt. Damit können wir die Notfallversorgung aus der Luft auch in Zukunft zuverlässig gewährleisten und unseren Auftrag für die Menschen in Österreich erfüllen."

(red / ÖAMTC)