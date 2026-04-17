Royal Jordanian Airlines nimmt Direktverbindung von Wien nach Amman auf

Royal Jordanian Airlines erweitert ihr Streckennetz um eine neue Nonstop-Verbindung zwischen dem Flughafen Wien (VIE) und dem Queen Alia International Airport (AMM) in

Amman, der Hauptstadt Jordaniens. Der Erstflug ist für den 24. Juni 2026 geplant. Die neue Verbindung wird viermal wöchentlich bedient.

Bedient wird die Strecke mit einem neuen Airbus A320neo, der ein modernes Reiseerlebnis mit hohem Komfort sowie WLAN an Bord bietet. Die Flüge finden jeweils montags,

mittwochs, freitags und samstags statt.

„Die neue Strecke von Amman nach Wien stellt einen wichtigen Schritt in der Erweiterung unseres europäischen Streckennetzes dar und stärkt die Konnektivität zwischen Jordanien

und Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Im Rahmen unserer neuen ambitionierten Wachstumsstrategie mit dem Fokus auf die Förderung des Tourismus nach Jordanien wird

diese neue Route dazu beitragen, Jordanien als attraktives Reiseziel für den österreichischen Markt zu positionieren“, erklärte Karim Makhlouf, Chief Commercial Officer von Royal

Jordanian Airlines.

Über Amman bietet Royal Jordanian künftig attraktive Anschlussverbindungen zu mehr als 50 Destinationen und verbindet Wien nahtlos mit der Levante, dem Nahen Osten und Asien.

„Dass sich Royal Jordanian gerade in diesen herausfordernden Zeiten für eine Verbindung nach Wien entschieden hat, ist ein besonders starkes Signal. Das klare Bekenntnis zu Wien

unterstreicht die Rolle unseres Flughafens als internationales Drehkreuz und die Bedeutung der Destination Wien im Streckennetz der Airline. Wir freuen uns sehr, Royal Jordanian am

Flughafen Wien begrüßen zu dürfen und auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

(red TT / RJ)