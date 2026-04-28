Über 1.000 Besucher nutzten vergangenen Freitag die Lange Nacht der Forschung in der FACC Academy, um sich über aktuelle Entwicklungen in der Luftfahrtindustrie zu informieren. Das Programm reichte von innovativen Drohnenprojekten mit Partnerschulen bis hin zu Einblicken in die moderne Bauteilfertigung und das neu eröffnete Safety Center.

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die FACC als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Warum sind Flugzeuge das sicherste Fortbewegungsmittel der Welt? Welche Funktion haben Winglets? Wie hoch können Lufttaxis fliegen? Fragen wie diese standen im Zentrum, als knapp über 1.000 Besucher im Rahmen der Langen Nacht der Forschung die FACC Academy besuchten. Die Veranstaltung machte die Hightech-Fertigung der FACC sowie Mobilitätskonzepte der Zukunft unmittelbar erlebbar. Mit der Teilnahme an der Forschungsnacht unterstrich die FACC ihre Position als Top-Arbeitgeber der Region und zeigte auf, wie junge Talente ihr Wissen aus der Ausbildung direkt in industriellen Praxisprojekten anwenden können.



Die Zukunft der Mobilität im Fokus

Ein besonderes Augenmerk galt dem Bereich Advanced Air Mobility: Besucher erfuhren Details zum aktuellen Entwicklungsstand bei Logistik- und Paketdrohnen sowie zu den technologischen Anforderungen an künftige Lufttaxis für den Passagiertransport. Um die notwendige Reichweite im urbanen Luftraum zu gewährleisten, setzen diese neuen und nachhaltigen Mobilitätsformen konsequent auf Hightech-Leichtbau. Die FACC ist bei der Entwicklung von Leichtbaulösungen für autonome Fluggeräte ein weltweit gefragter Partner der internationalen Luftfahrtindustrie.

Schüler bauen Logistikdrohne

Einen wesentlichen Schwerpunkt bildete die Präsentation von Kooperationsprojekten mit Bildungseinrichtungen: Im Rahmen des zweijährigen HELD-Projekts stellten Schüler der HTLs Vöcklabruck, Ried, Andorf und Braunau eine gemeinsam mit FACC entwickelte Paketdrohne vor. Zeitgleich präsentierten FACC Stipendiaten der FH Oberösterreich eine ebenfalls selbst entwickelte Leichtbaudrohne. Diese Projekte unterstreichen die Strategie der FACC, sich frühzeitig als Partner für technologische Talente zu positionieren und praxisnahe Eindrücke der Luftfahrtindustrie zu vermitteln.

Warum Flugzeuge das sicherste Verkehrsmittel der Welt sind

Fliegen ist rund 20-mal sicherer als eine Zugreise, 1.200-mal sicherer als das Benutzen eines PKWs oder 10.000-mal sicherer als das Benutzen eines Motorrads. Im Rahmen der Langen Nacht der Forschung führten FACC-Experten durch das im Vorjahr eröffnete Safety Center. Dabei zeigten sie auf, wie das Unternehmen gemeinsam mit der gesamten Branche höchste Standards gewährleistet – und welchen entscheidenden Beitrag jeder einzelne Mitarbeitende zu diesem Sicherheitsversprechen leistet.

(red SG / PM FACC)