Wizz Air neu von Dortmund nach Palermo

er Dortmund Airport kann verkünden, dass Wizz Air die Reisevielfalt am Ruhrgebietsflughafen weiter ausbaut. Ab dem 8. September 2026 geht es für Italien-Fans dreimal pro Woche, jeweils dienstags, donnerstags und samstags, in die sizilianische Hauptstadt Palermo. In rund 2,5 Stunden Flugzeit erreichen Reisende die größte Insel im Mittelmeer - ideal für einen Kurztrip oder eine sonnige Auszeit im Süden Europas.

„Mit dieser Streckenerweiterung bereichert Wizz Air unser Destinationsangebot um ein attraktives Ziel in Südeuropa mit langen Sommern und mediterranem Klima“, betont Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales. „Palermo ist eine lebendige Stadt voller Möglichkeiten und ideal für Reisende, die Kultur und Badeurlaub verbinden möchten.“

Nicht nur im Sommer ist Sizilien ein gefragtes Urlaubsziel: In der Vor- und Nachsaison überzeugt die Insel mit mildem Klima und idealen Bedingungen für Aufenthalte am Mittelmeer, ist man bei Wizz Air und am Flughafen Dortmund überzeugt.

(red TT / PM DTM)