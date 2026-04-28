Wizz Air neu von Dortmund nach Palermo

„Mit dieser Streckenerweiterung bereichert Wizz Air unser Destinationsangebot um ein attraktives Ziel in Südeuropa mit langen Sommern und mediterranem Klima“, betont Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales. „Palermo ist eine lebendige Stadt voller Möglichkeiten und ideal für Reisende, die Kultur und Badeurlaub verbinden möchten.“
Nicht nur im Sommer ist Sizilien ein gefragtes Urlaubsziel: In der Vor- und Nachsaison überzeugt die Insel mit mildem Klima und idealen Bedingungen für Aufenthalte am Mittelmeer, ist man bei Wizz Air und am Flughafen Dortmund überzeugt.
(red TT / PM DTM)