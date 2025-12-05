Wizz Air baut Streckennetz von Dortmund nach Rumänien aus

Ab Sommer 2026 baut Wizz Air das Flugangebot am Dortmund Airport weiter aus: Die ungarische Airline verbindet den Ruhrgebietsflughafen künftig mit Oradea in Rumänien. Die neue Route wird jeweils mittwochs und sonntags bedient und erweitert das Streckennetz des Airports um die neunte rumänische Destination. Der Start der Verbindung ist für den 28. Juni 2026 angesetzt.

Oradea liegt im Westen Rumäniens, nur rund 13 km von der ungarischen Grenze entfernt. Die Stadt, auch bekannt als rumänisches Zentrum des Jugendstils, beeindruckt durch barocke Kirchen mit farbenfrohen Fenstern, prunkvolle Paläste und historische Plätze, die Oradea zu einem echten Freilichtmuseum machen. Die Burg Oradea blickt auf eine fast 1000-jährige Geschichte zurück und bildet das historische Herz der Stadt. Die nahegelegenen Apuseni-Berge bieten Outdoor-Fans attraktive Ausflugs- und Wandermöglichkeiten. Durch die Stadt fließt der Fluss Crișul Repede und Thermalbäder mit mineralhaltigen heißen Quellen laden zur Entspannung ein.

„Mit Oradea haben Passagiere ab Dortmund die Gelegenheit, eine Stadt zu entdecken, die mit ihrer Jugendstil-Architektur, historischen Highlights und lebendigen Kulturszene überrascht und begeistert“, so Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales. „Das Streckenangebot von Dortmund nach Rumänien ist bereits umfangreich und wird von den Fluggästen sehr gut angenommen. Mit Oradea erweitern wir unser Netzwerk um eine weitere interessante Region und bieten noch vielfältigere Reisemöglichkeiten.“

(red / DTM)