AEGEAN Airlines präsentiert die Zahlen des ersten Quartals

AEGEAN beförderte 2024 zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Olympic Air rund 17,3 Millionen Passagiere und stellte insgesamt 21 Millionen Sitzplätze in 47 Ländern bereit.

Das Streckennetz 2025 umfasst 260 Direktverbindungen – sowohl Linien- als auch Charterflüge – mit 55 innergriechischen und 195 internationalen Strecken. Insgesamt werden 164 Ziele in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika angeflogen. Die Flüge starten von sieben AEGEAN-Basen in Griechenland und im Ausland, bedient von einer Flotte mit 87 Flugzeugen, darunter die neuesten Airbus A320- und A321neo-Modelle.

AEGEAN ist Mitglied der STAR ALLIANCE, dem größten globalen Airline-Verbund. Bei den Skytrax World Airline Awards wurde sie zum 14. Mal in Folge – und insgesamt zum 15. Mal in den letzten 15 Jahren – als beste Regionalfluggesellschaft Europas ausgezeichnet. Seit der Gründung im Jahr 1999 hat sich AEGEAN zu einer der erfolgreichsten und am schnellsten wachsenden Regionalairlines Europas entwickelt.

In der DACH-Region ist AEGEAN bereits seit 2001 aktiv – damals mit dem ersten Linienflug von Thessaloniki nach München. Seitdem wurde das Streckennetz Schritt für Schritt ausgebaut, um die Verbindungen zwischen Deutschland, Österreich, der Schweiz und Griechenland weiter zu stärken. 2024 reisten 2,4 Millionen Passagiere mit AEGEAN zwischen den DACH-Ländern und Griechenland – ein wichtiger Beitrag für Tourismus und Geschäftsreisen. Bis Mai 2025 haben insgesamt über 26,4 Millionen Passagiere AEGEAN für ihre Reisen in und aus der DACH-Region genutzt.

Für 2025 bietet AEGEAN 2,9 Millionen Sitzplätze und 42 Direktverbindungen – sowohl Linien- als auch Charterflüge – von 20 Städten in der DACH-Region zu fünf beliebten griechischen Zielen: Athen, Thessaloniki, Heraklion, Rhodos und Kalamata. Wichtige Städte wie Frankfurt, München, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Bonn, Nürnberg, Zürich, Genf, Wien und Innsbruck sind ganzjährig an das AEGEAN-Netz angeschlossen.

(red BZ / SL / A3)