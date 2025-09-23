IndiGo und AEGEAN unterzeichnen Absichtserklärung für Codeshare-Partnerschaft

Ziel der Kooperation ist es, Reisenden optimierte Konnektivität und ein nahtloses Flugerlebnis zu bieten. Durch das Codeshare-Abkommen können beide Airlines künftig Flüge im Netzwerk des Partners anbieten. AEGEAN stärkt damit ihre Anbindung nach Indien und Südasien, während IndiGo-Kunden von einer deutlich größeren Auswahl an Reisemöglichkeiten innerhalb des umfassenden Inlands- und Europanetzes von AEGEAN profitieren, sobald die erforderlichen Verfahren abgeschlossen sind.

Im Rahmen der geplanten Codeshare-Partnerschaft haben IndiGo und AEGEAN neue Nonstop-Verbindungen angekündigt: Ab Anfang Januar 2026 wird IndiGo sechs wöchentliche Flüge von Indien nach Athen aufnehmen. AEGEAN folgt im März 2026 mit fünf wöchentlichen Flügen nach Delhi und erweitert das Angebot kurz darauf um drei wöchentliche Verbindungen nach Mumbai.

Durch die neue Partnerschaft profitieren Kunden beider Airlines von einem erweiterten Angebot: Der Airline Code „A3“ von AEGEAN wird auf zahlreiche Ziele im Streckennetz von IndiGo in Indien und Südasien ausgeweitet. Gleichzeitig erhält der Airline Code „6E“ von IndiGo Zugang zu den Inlands- und Europaflügen von AEGEAN ab dem Drehkreuz Athen. Reisende können dadurch künftig komfortabler zwischen Indien, Griechenland, Europa und Südasien unterwegs sein. Neben einem integrierten Reiseplan profitieren Passagiere unter anderem vom Durchgangs-Check-in. Weitere Details zu den Codeshare-Strecken werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

(red A3 / LM)