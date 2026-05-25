Cessna 182 kollidiert über Salzburg mit Gleitschirmpilotin

Ein gefährlicher Zwischenfall ereignete sich am Sonntag über Salzburg. Eine Untersuchung läuft.

Im Raum Piesendorf im Salzburger Pinzgau kollidierte am Sonntag die Cessna 182 OE-KAF mit einer Gleitschirmpilotin. Der Schirm der Frau wurde dabei völlig zerfetzt, doch die 44-Jährige bewahrte die Nerven, warf den Hauptschirm ab und löste ihren Rettungsschirm auf. Weil sie eine Actioncam trug, zeichnete sie den ganzen Vorfall auf. Nach der Landung kommentierte sie trocken: "I leb no."

Auch der Pilot der Cessna konnte sicher landen. Der Zwischenfall wird nun untersucht.

Der ORF Salzburg veröffentlichte das Video des Vorfalls, das von der Gleitschirmpilotin mit Nerven aus Stahl offenbar selbst ins Internet gestellt worden war.

(red MK, CvD)