Digitale Menükarte & Vorbestellung: „Culinary Journey“ jetzt auch bei Discover Airlines

Ab sofort können Gäste von Discover Airlines das kulinarische Angebot an Bord bereits vor Abflug entdecken und ausgewählte Mahlzeiten bequem vorbestellen. Damit erweitert der Ferienflieger sein Serviceangebot und bietet die „Culinary Journey“ der Lufthansa Group nun ebenfalls an – ein Service, der Reisenden bei Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines bereits seit dem vergangenen Jahr zur Verfügung steht.

Maßgeschneidertes Angebot und verlässliche Verfügbarkeit

Mit der „Culinary Journey“ können Gäste aller Reiseklassen zwischen 42 bzw. 28 Tage vor Abflug sämtliche Speisen- und Getränkeangebote des Fluges einsehen und sich auf ihren Flug einstimmen.

Der Service wird bei Discover Airlines schrittweise ausgerollt: Vorbestellungen sind zunächst auf Langstreckenflügen ab Frankfurt und München für ausgewählte Speisen in der Business Class möglich. Auf Kurz- und Mittelstreckenflügen können Gäste in der Economy Class frische Speisen vorab bestellen – und sparen dabei 10 Prozent.

Die Vorbestellung ist bis zu 24 Stunden vor Abflug möglich. So erhalten Gäste ihr Wunschgericht an Bord, gleichzeitig helfen Bestellungen im Voraus dabei, Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Eine integrierte Feedback- und Präferenzfunktion hilft zudem, das Angebot noch besser auf die Wünsche der Gäste abzustimmen.

Es ist geplant, die „Culinary Journey“ schrittweise weiter und analog der anderen Airlines auszurollen, um Reisenden ein nahtloses Flugerlebnis zu bieten. Das Angebot gilt auch, wenn Gäste auf ihrer Reise umsteigen und dabei mit mehr als einer Lufthansa Group Airline fliegen.

Gäste erreichen das Angebot über die App der Lufthansa Group, die Discover Airlines Website oder direkt über den Link in ihrer Informationsmail vor dem Abflug.

(red TT / Discover Airlines)