Discover Airlines erstmals in Shannon gelandet

Einziger Direktflug von Deutschland nach Shannon, Irland. Shannon über das Lufthansa Group Netzwerk in Frankfurt so einfach erreichbar wie nie zuvor.

Discover Airlines Flug 4Y1500 ist am Samstag, den 25. April 2026, um 10:05 Uhr erstmalig von Frankfurt zum Flughafen Shannon (SNN) in Irland gestartet. Nach rund zwei Stunden Flugzeit landete der Airbus A320 pünktlich. Vor Ort wurden Gäste und Crew herzlich empfangen. Mit der Neuaufnahme erweitert Discover Airlines ihr Portfolio um das erste Ziel in Irland.

Ab Ende April bietet Discover Airlines in den Sommermonaten einen wöchentlichen Direktflug, immer samstags, zwischen Frankfurt und Shannon an. Durch die vollständige Einbindung von Discover Airlines in das weltweite Streckennetz der Lufthansa Group Airlines wird es für Reisende zukünftig deutlich einfacher und bequemer, nach und von Shannon zu reisen.

Shannon als Ausgangspunkt für eine Reise durch Irland

Die Stadt im Westen des Landes eignet sich als idealer Ausgangspunkt für Rundreisen durch Irland. Von hier aus lassen sich die unterschiedlichen Teile des Landes gut miteinander verbinden und flexibel bereisen. Zudem bietet sich Shannon durch den nahegelegenen „Wild Atlantic Highway“ als geeigneter Startpunkt für eine Tour entlang der szenischen Landschaft von Irlands Westküste an.

Alle Flüge können bei discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Reiseveranstaltern und im Reisebüro gebucht werden.

(red BKG / EW Discover / LH Group)