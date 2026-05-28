Do228 NXT-Demonstrator gibt Messe-Premiere auf der ILA 2026 in Berlin

Die ILA 2026 stellt einen besonderen Meilenstein für das Do228-NXT-Programm dar: Auf einer der größten Bühnen der Luftfahrtbranche des Jahres wird das neue Do228 NXT-Demonstrationsflugzeug im Static Display erstmals der Weltöffentlichkeit präsentiert. Die ILA 2026 findet vom 10. bis 14. Juni 2026 in Berlin statt und bringt Hersteller, Kunden und Zulieferer der Luftfahrtindustrie zusammen – damit bietet sie die perfekte Plattform für die Weltpremiere der neuesten Version der Do228-Serie.

Weltpremiere auf Europas führender Luft- und Raumfahrtmesse

Nach dem kürzlich erfolgten Erstflug und dem Bestehen aller erforderlichen Tests ist das Flugzeug bereit für die große Bühne. Derzeit erhält das Flugzeug eine Sonderlackierung, die auf der ILA 2026 erstmals Kunden und Luftfahrtbegeisterten vorgestellt wird.

ILA-Besucher haben die besondere Gelegenheit, das Flugzeug im Static Display H4/100 aus nächster Nähe zu betrachten, wo der Do228 NXT Demonstrator während der gesamten Messe zu sehen sein wird. GA-ATS wird ebenfalls mit einem Messestand in Halle D, Stand 305, vertreten sein.

Entwickelt für anspruchsvolle Missionen

Die Do228 NXT ist die nächste Generation der legendären Dornier-228-Serie. Mit einer modernisierten Kabine, zahlreichen Verbesserungen im Cockpit, einer zuverlässigen Lieferkette, modernsten Avioniksysteme, erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten sowie einer umfassenden Auswahl an neuer Spezialausrüstung und Sensoroptionen ist die Do228 NXT optimal auf die heutigen Marktanforderungen in einer Vielzahl von Einsatzszenarien zugeschnitten.

Aufgrund ihres Designs, ihrer Flugeigenschaften und ihrer Ausstattungsoptionen bietet die Do228 NXT nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten – von der Seeüberwachung und -patrouille über Katastropheneinsätze und Umweltüberwachung bis hin zum Passagier- und Frachttransport.

Bereit für die internationale Bühne

Die ILA ist nur der Anfang der Reise des Do228 NXT-Demonstrationsflugzeugs. In den nächsten Jahren wird das Flugzeug vom Hersteller General Atomics AeroTec Systems für weitere Flugtests und Optimierungen genutzt, dient aber primär als Präsentations- und Demonstrationsflugzeug für Kunden und potenzielle Käufer auf der ganzen Welt.

Der Do228 NXT-Demonstrator wird zudem auf zahlreichen Messen und Veranstaltungen weltweit zu sehen sein. Bereits einen Monat nach der ILA feiert die Do228 NXT ihr internationales Debüt auf der Farnborough Airshow (20. bis 24. Juli) in Großbritannien, wo sie ebenfalls im Static Display zu sehen sein wird.

Damit möchte General Atomics AeroTec Systems das neue Flugzeug und seine einzigartigen Fähigkeiten einem weltweiten Publikum vorstellen.

(red TT / GAATS)