Erfolgreicher Erstflug der Do228 NXT – Deutsches Mehrzweckflugzeug bereit für vielfältige Einsätze

Am 2. Mai 2026 fand der erfolgreiche Erstflug des Do228 NXT-Demonstrationsflugzeugs statt, ein wichtiger Meilenstein für General Atomics AeroTec Systems und der Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte des Mehrzweckflugzeugs. Zugleich war dies auch ein bedeutender Moment für den Flugzeugbau in Deutschland – der Erstflug einer in Deutschland gefertigten neuen Flugzeugserie. Die neueste Version des bewährten Turboprop-Flugzeugs hob fast 45 Jahre nach dem Erstflug der legendären Do228 in die Lüfte ab.

Ein unvergesslicher Moment

Der Erstflug war für das gesamte Team von General Atomics AeroTec Systems ein sehr besonderer und emotionaler Moment. Nachdem die General Atomics Gruppe vor etwa fünf Jahren den Standort übernommen hatte, wurde eine neue Produktionslinie aufgebaut, zahlreiche Partner und Zulieferer gewonnen und die Serienproduktion der Do228 NXT wieder aufgenommen. Nun hob der Do228 NXT-Demonstrator zum ersten Mal ab und krönte damit die jahrelange harte Arbeit des Teams.

Der Erstflug der Do228 NXT war ein außergewöhnliches Erlebnis“, sagte Martina Hierle, Testpilotin und Programmmanagerin bei GA-ATS. „Das Flugzeug performte einwandfrei. Man spürt sofort, wozu dieses Flugzeug fähig ist und dass die Do228 NXT bereit ist für anspruchsvolle Einsätze auf der ganzen Welt. Der erfolgreiche Erstflug ist das Ergebnis des unglaublichen Einsatzes und der harten Arbeit des gesamten Teams – und er beweist, dass sich die Mühen absolut gelohnt haben. Mit der Do228 NXT bieten wir ein modernes Flugzeug an, welches das Erfolgsrezept der Do228 in die Zukunft trägt.“

In den kommenden Wochen werden weitere Testflüge mit dem Do228 NXT-Demonstrator durchgeführt, um wichtige Daten zu sammeln und dessen Flugeigenschaften zu evaluieren. Dazu gehören Tests in verschiedenen Höhen, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, in verschiedenen Flugmustern, sowie Starts und Landungen und verschiedene Einsatzszenarien.

Bereit für die Premiere

Nach Abschluss der Testflüge soll das Flugzeug im Sommer 2026 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Im Anschluss an die Premiere wird der Do228 NXT-Demonstrator auf zahlreichen Messen und Veranstaltungen zu sehen sein. Der erste Messeauftritt des Flugzeugs ist für die ILA 2026 geplant, welche vom 10. bis 14. Juni in Berlin stattfindet. Anschließend feiert die Do228 NXT Ende Juli ihr internationales Debüt, wenn sie vom 20. bis 24. Juli auf der Farnborough Airshow im Vereinigten Königreich zu sehen sein wird.

Craig Simpson, Geschäftsführer von GA-ATS, unterstrich die Bedeutung dieses Meilensteins: „Der Erstflug des NXT-Demonstrators ist der Höhepunkt jahrelanger engagierter Arbeit aller Abteilungen. Er unterstreicht das Fachwissen und das Engagement unseres gesamten Teams in Oberpfaffenhofen – und ist ein Moment, auf den wir alle unglaublich stolz sind. Die Do228 NXT ist nicht nur ein Upgrade – sie ist unsere Antwort auf die Anforderungen der modernen Luftfahrt, und wir sind stolz darauf, dieses Flugzeug auf den Markt zu bringen. In den kommenden Monaten werden wir die Do228 NXT auf zahlreichen Messen, Veranstaltungen, bei Kundenbesuchen und auf Vorführungstouren zu präsentieren. Wir wollen das Flugzeug und seine Eigenschaften der ganzen Welt zeigen, denn das internationale Interesse an der Do228 NXT ist sehr groß.“

(red / GA Europe)