Lufthansa Cargo launcht GlobeCross als Tochtergesellschaft

Lufthansa Cargo hat die Gründung der GlobeCross GmbH bekannt gegeben, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, die aus der Fusion von heyworld und CB Customs Broker hervorgegangen ist. Mit GlobeCross stärkt Lufthansa Cargo ihr Angebot im Bereich der grenzüberschreitenden Logistik und Zollservices und bietet eCommerce-Kunden in einem zunehmend komplexen Handelsumfeld schnellere, besser planbare und vollständig vorschriftsgemäße Lösungen.

GlobeCross vereint skalierbare, digitale eCommerce‑Logistikkompetenzen mit über zwei Jahrzehnten zertifizierter Zollexpertise. Das Unternehmen agiert als integrierter Partner für Kunden im grenzüberschreitenden Warenverkehr und legt einen starken Fokus auf Digitalisierung, Transparenz und skalierbare End‑to‑End‑Lösungen. Der Name GlobeCross spiegelt die Rolle des Unternehmens im globalen grenzüberschreitenden Handel wider: „Globe“ steht für internationale Reichweite, „Cross“ für die Fähigkeit, geografische und regulatorische Grenzen zu überwinden, indem Märkte, Partner und Systeme zu nahtlosen, konformen Logistikströmen verbunden werden.

„Mit GlobeCross erweitern wir unsere grenzüberschreitenden Logistikkompetenzen erheblich und gehen einen entscheidenden Schritt, um unseren Kunden Lösungen über den klassischen Airport-to-Airport‑Transport hinaus anzubieten“, sagt Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo. „Durch die Bündelung tiefgreifender Zollkompetenz mit digitalen eCommerce‑Lösungen sowie die Kombination der komplementären Stärken von CB Customs Broker und heyworld schaffen wir eine einzigartige, vollständig integrierte Plattform für die grenzüberschreitende Paketlogistik. Damit stärken wir unsere Marktposition und sind in der Lage, schnellere, regelkonforme und vollständig transparente Prozesse zu liefern – und so einen spürbaren Mehrwert sowie höhere Präzision für unsere Kunden zu schaffen.“

Klarer Mehrwert für Kunden auf Basis von drei strategischen Säulen

Für bestehende Kunden von heyworld und CB Customs Broker ändert sich im operativen Tagesgeschäft nichts. Verträge, Ansprechpartner und Services bleiben unverändert. Gleichzeitig profitieren Kunden von einer stärker integrierten Struktur: ein Partner statt mehrerer Schnittstellen, kürzere Entscheidungswege und eine schnellere Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen.

„Die Fusion von heyworld und CB Customs Broker ist der nächste konsequente Schritt, um grenzüberschreitende Logistik für unsere Kunden einfacher, schneller und zuverlässiger zu machen“, erklärt Nikola Todic, Managing Director von GlobeCross. „Durch die Bündelung von eCommerce‑Logistik und Zollkompetenz in einer integrierten Lösung eliminieren wir Schnittstellen, reduzieren Verzögerungen an den Grenzen und ermöglichen eine skalierbare End‑to‑End‑Abwicklung vom Ursprung bis zur Haustür.“

Das Leistungsportfolio von GlobeCross basiert auf drei zentralen Säulen:

End ‑ to ‑ End eCommerce ‑ Logistik : Vollständig integrierte Lieferlösungen, die Transport, Zollabwicklung und letzte Meile miteinander verbinden – zur Reduzierung von Komplexität, zur Beschleunigung der Prozesse und zur Sicherstellung vollständiger Transparenz.

‑ ‑ ‑ : Vollständig integrierte Lieferlösungen, die Transport, Zollabwicklung und letzte Meile miteinander verbinden – zur Reduzierung von Komplexität, zur Beschleunigung der Prozesse und zur Sicherstellung vollständiger Transparenz. eCommerce ‑ Importterminals : Dedizierte Gateways an wichtigen Luftfracht-Hubs, unterstützt durch zertifizierte, proprietäre Handling‑ und Zollsoftware.

‑ : Dedizierte Gateways an wichtigen Luftfracht-Hubs, unterstützt durch zertifizierte, proprietäre Handling‑ und Zollsoftware. Digitale und maßgeschneiderte Zollabfertigung: EU‑Import‑ und Exportzollservices für unterschiedlichste Branchen, gestützt auf über 20 Jahre Erfahrung und eine AEO‑C/S‑Zertifizierung.

„Unser Fokus liegt auf Zuverlässigkeit und Planbarkeit – insbesondere im heutigen Umfeld“, ergänzt Murat Odabas, Managing Director von GlobeCross. „Indem wir Informationsflüsse strukturieren und regulatorische Anforderungen direkt in unsere Software und Lösungen integrieren, reduzieren wir Komplexität, minimieren Verzögerungen an Grenzen und beseitigen Reibungsverluste in der grenzüberschreitenden Logistik.“

GlobeCross verfolgt ein Asset‑Light‑Modell und konzentriert sich auf Software, Prozesse und Expertise statt auf physische Infrastruktur. Dies ermöglicht Flexibilität, schnelle Skalierbarkeit und eine zügige Einführung neuer Lösungen. Das Unternehmen agiert eigenständig am Markt und profitiert gleichzeitig von der starken Logistiksparte der Lufthansa Group.

Über GlobeCross

GlobeCross GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Lufthansa Cargo und entstand aus der Fusion von heyworld und CB Customs Broker. Der Name wurde in einem partizipativen Prozess ausgewählt und unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, den globalen grenzüberschreitenden Handel durch digitale, automatisierte und kundenorientierte Logistiklösungen zu vereinfachen. GlobeCross hat seinen Sitz am Flughafen Frankfurt.

(red / LH Cargo)