Vorübergehende Außerbetriebnahme der neuen Sky Line-Bahn am Flughafen Frankfurt

Die neue Sky Line-Bahn, die seit Kurzem die Terminals 1, 2 und 3 am Flughafen Frankfurt verbindet, bleibt voraussichtlich mehrere Wochen außer Betrieb. Grund dafür sind notwendige technische Anpassungen und Optimierungen am Gesamtsystem, die nach den ersten Wochen im Hochbetrieb mit bis zu 25.000 Passagieren und Gästen täglich erforderlich wurden. Die aktuellen Maßnahmen konzentrieren sich darauf verschiedene Systeme und auch die Fahrzeuge zu überprüfen und zu adjustieren. Techniker der Siemens Mobility, die für den technischen Betrieb der Bahn verantwortlich sind, arbeiten dabei Hand in Hand mit den Fachexperten der Fraport AG.

„Der zuverlässige und stabile Betrieb des Systems steht für uns an oberster Stelle. Wir nehmen die aktuellen Herausforderungen sehr ernst und setzen alles daran, die Ursache der Störungen gemeinsam mit unserem Partner Siemens zu beheben“, erklärt Alexander Heinrich, Betriebsleiter Sky Line-Bahn bei der Fraport AG. „Unser Ziel ist es, allen Nutzern ein zuverlässiges, komfortables und sicheres Verkehrsmittel zu bieten.“

Während der Betriebsunterbrechung steht ein vollumfänglicher Ersatzverkehr mit bis zu 20 Bussen zur Verfügung, die im zwei bis drei Minuten Takt zwischen den Terminals verkehren. In der Nacht zwischen 23 und 5 Uhr fährt der Shuttle reduziert im zehn Minuten Takt. Die Haltestellen befinden sich jeweils vor den Gebäudebereichen auf den Ankunftsvorfahrten. Servicepersonal unterstützt Reisende vor Ort. Der Flughafenbetreiber bittet Passagiere, dies bei der An- und Abreise an den Flughafen zu berücksichtigen. Auch für unsere Transferpassagiere steht luftseitig ein Shuttle mit bis zu fünf Bussen zwischen den Terminals zur Verfügung.

Die neue Sky Line-Bahn verbindet auf einer Strecke von rund 5,6 Kilometern die Terminals des Airports miteinander. Im regulären Betrieb transportiert das vollautomatisierte, führerlose System bis zu 4.000 Personen pro Stunde und Richtung.

Die bestehende Sky Line-Bahn, die Terminal 1 und Terminal 2 miteinander verbindet, ist weiterhin uneingeschränkt in Betrieb.

(red HF / SG / FRA)