Vietnam Airlines zieht ins Terminal 3 am Frankfurt Airport

Mit 19. Mai 2026 verlegte Vietnam Airlines ihren Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen in das neueröffnete Terminal 3. Das Terminal der nächsten Generation setzt neue Maßstäbe in Sachen Komfort, Effizienz und Design und wertet das Reiseerlebnis für Vietnam Airlines Passagiere auf.

Das neue Terminal 3 des Frankfurter Flughafens ist auf eine jährliche Kapazität von bis zu 19 Millionen Passagieren ausgelegt und umfasst die Gate-Bereiche G, H und J. Moderne Selbstbedienungskioske und automatisierte Gepäckaufgabesysteme sorgen für eine standardisierte Bodenabfertigung und verkürzte Bearbeitungszeiten – für Reisende bedeutet das weniger Wartezeit und mehr Komfort bereits vor dem Abflug.

Die Check-in-Schalter von Vietnam Airlines befinden sich im Terminal 3 in Zone 37. Die Schalter sind vier bis eine Stunde vor dem planmäßigen Abflug geöffnet. Passagiere, die vom Terminal 1 bzw. den Flughafenbahnhöfen anreisen, erreichen Terminal 3 bequem mit dem SkyLine-Zug – die Fahrt dauert rund acht Minuten. Alternativ stehen Shuttlebusse des Flughafens zur Verfügung.

Mit täglichen Nonstop-Flügen nach Hanoi und fünf wöchentlichen Frequenzen nach Ho-Chi-Minh-Stadt bietet Vietnam Airlines die schnellste und zuverlässigste Verbindung zwischen Deutschland und Vietnam. Über die beiden Drehkreuze von Vietnam Airlines profitieren Reisende von komfortablen Umsteigeverbindungen zu vielen weiteren Zielen in Asien und Australien, darunter das dichteste Streckennetz in der Indochina-Region.

Mit dem Umzug von Vietnam Airlines, Mitglied der SkyTeam-Allianz, etabliert sich Terminal 3 zunehmend als zentraler Hub für SkyTeam-Fluggesellschaften am Frankfurter Flughafen. Passagiere der Vietnam Airlines Business Class sowie Vielflieger mit entsprechendem Lotusmiles-Status bzw. SkyTeam Elite Plus Statusgäste genießen zudem Zugang zur ebenfalls neueröffneten SkyTeam Lounge im Terminal 3.

(red HA / IE / GL / VN)