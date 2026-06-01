A320 von Eurowings gerät in Wirbelschleppen von Emirates A380

Ein Airbus A320 der deutschen Fluggesellschaft Eurowings geriet nach einem von der Flugsicherung genehmigten Wechsel der Flughöhe über dem Balkan offenbar in die Wirbelschleppen eines vorausfliegenden A380 von Emirates. Dadurch wurden mehrere Passagiere und eine Flugbegleiterin an Bord der Eurowings-Maschine verletzt. Die Maschine kam aus Rhodos und war auf dem Weg nach Köln/Bonn. Nach dem Zwischenfall setzte der A320 seinen Flug bis nach Köln/Bonn fort. Dort wurden die Verletzten medizinisch versorgt.

Die Wirbelschleppen des A380 gelten als besonders gefährlich. Vor neun Jahren war deshalb ein Challenger Executive Jet in einen unkontrollierten Sturzflug geraten. Mehrere Menschen an Bord des Business Jets erlitten damals schwere Verletzungen.

Fluglotsen sind deshalb angewiesen, auf einen entsprechend hohen Sicherheitsabstand zwischen dem A380 und kleineren Flugzeugen zu achten. Der Flugdatenschreiber und der Stimmenrekorder des A320 von Eurowings wurden sichergestellt und sollen nun ausgewertet werden.

(red HB /SG )