European Cargo ist pleite

Der britische Frachtflieger musste Insolvenz anmelden und den Flugbetrieb einstellen.

European Cargo mit Sitz im britischen Bournemouth nahm im Frühjahr 2020 den Betrieb auf und konzentrierte sich zunächst auf den Betrieb von medizinischer Schutzausrüstung für die Corona-Pandemie.

Zuletzt betrieb die Airline eine Flotte von A340-Frachtflugzeugen (ehemalige Passagiermaschinen), die Auslastung war dem Vernehmen nach allerdings sehr gering. Die durch den Iran-Krieg explodierten Treibstoffkosten sollen der Airline schließlich den Todesstoß versetzt haben.

Anfang Juni stellte European Cargo den Flugbetrieb ein und beantragte Insolvenz.

(red)