FACC gewinnt Pegasus in Gold in der Kategorie Leuchttürme

Die FACC AG wurde beim diesjährigen Wirtschaftspreis Pegasus mit dem Pegasus in Gold in der Kategorie „Leuchttürme“ ausgezeichnet. Mit dem renommierten Wirtschaftspreis werden Unternehmen gewürdigt, die durch Innovationskraft, wirtschaftliche Stärke und nachhaltige Entwicklung besondere Impulse für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich setzen.

Die am 11. Juni im Brucknerhaus in Linz verliehene Auszeichnung unterstreicht die außergewöhnliche Entwicklung der FACC vom oberösterreichischen Start-up mit rund 30 Mitarbeitenden vor knapp 40 Jahren zum international führenden Luftfahrttechnologiekonzern mit rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit.

Ausschlaggebend für diese Erfolgsgeschichte waren insbesondere die konsequente Innovationsstrategie des Unternehmens, die erfolgreiche Wachstumsentwicklung nach der Corona-Krise sowie das klare Bekenntnis zum Standort Oberösterreich. Zwischen 2021 und 2025 konnte die FACC ihren Umsatz verdoppeln und zählt heute zu den bedeutendsten Hightech-Arbeitgebern des Landes. Ein weiterer Meilenstein ist die jüngst beschlossene Investition von 120 Millionen Euro in den österreichischen Standort St. Martin im Innkreis. Damit stärkt die FACC nicht nur ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit, sondern schafft auch langfristige Perspektiven für Beschäftigung, Forschung und industrielle Wertschöpfung in Oberösterreich.

„Der Pegasus in Gold ist eine große Anerkennung für die Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Gleichzeitig bestätigt diese Auszeichnung unseren konsequenten Weg: Innovation, nachhaltiges Wachstum und ein klares Bekenntnis, das Unternehmen als globalen Player in der internationalen Luftfahrtindustrie zu platzieren“, erklärt CEO Robert Machtlinger.

Globaler Partner der Luftfahrtindustrie

Die FACC entwickelt und produziert innovative Leichtbau-Komponenten und Systeme für die internationale Luftfahrtindustrie und arbeitet mit weltweit führenden Flugzeugherstellern und Triebwerksproduzenten zusammen. Nachhaltigkeit, technologische Exzellenz und internationale Zusammenarbeit bilden dabei die Grundlage des Unternehmenserfolgs. Mit dem Gewinn des Pegasus in Gold reiht sich die FACC in den Kreis jener oberösterreichischen Unternehmen ein, die den Wirtschaftsstandort mit Innovationskraft und internationaler Strahlkraft nachhaltig prägen.

Über den Wirtschaftspreis Pegasus

Als größter Wirtschaftspreis des Landes rückt der „Pegasus“ seit 1994 die erfolgreichsten Betriebe Oberösterreichs ins Rampenlicht. Die Auszeichnung wird alljährlich von den Oberösterreichischen Nachrichten in Kooperation mit starken Partnern aus Wirtschaft und Politik – darunter das Land Oberösterreich, die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, die Wirtschaftskammer, die Industriellenvereinigung und KPMG – in mehreren Kategorien vergeben.

(red TT / FACC)