Flughafen Hamburg sperrt eine Piste für 14 Tage im Juni

Wie in jedem Jahr finden auch 2026 wieder Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den Start- und Landebahnen am Hamburg Airport statt. Dafür wird vom 17. Juni bis 1. Juli 2026 die Start- und Landebahn 05/23 (Niendorf/Langenhorn) für 14 Tage gesperrt. In dieser Zeit starten und landen alle Flüge über Norderstedt und Alsterdorf.

„Regelmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind unverzichtbar, um den sicheren Flugbetrieb dauerhaft zu gewährleisten“, sagt Martin Borstelmann, Projektleiter Tiefbau am Hamburg Airport. „Dabei entfernen wir unter anderem Gummiablagerungen an den Landepunkten, reinigen die Siel-Leitungen, erneuern die Markierungen und überprüfen die elektrischen Anlagen inklusive Beleuchtung, der sogenannten Startbahnbefeuerung. Für diese Maßnahmen muss die jeweilige Start- und Landebahn zeitweise stillgelegt werden. Um die Sperrzeit so kurz wie möglich zu halten, bündeln wir verschiedene Arbeiten und setzen sie in einem Zug um.“

Die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der anderen Start- und Landebahn 15/33 (Norderstedt/Alsterdorf) finden nach den Sommerferien, voraussichtlich vom 9. bis 23. September 2026, statt. Während dieser Sperrzeit starten und landen alle Flüge über Niendorf und Langenhorn.

EASA-Vorgaben erfordern regelmäßiges Monitoring

Die EASA (European Union Aviation Safety Agency) hat vor einiger Zeit ihre Sicherheitsanforderungen an die Start- und Landebahnen von Flughäfen konkretisiert und erhöht. Erforderlich sind die engmaschigere Beobachtung und eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit bei festgestellten Mängeln. Wie in den vergangenen Jahren sind aus diesem Grund weitere Tagessperrungen notwendig, die unter anderem für wichtige Arbeiten an der elektrischen Infrastruktur (z.B. an der Befeuerung) genutzt werden. Die Termine werden jeweils kurzfristig beschlossen – je nach Witterung und Notwendigkeit – und auf der Internetseite von Hamburg Airport bekanntgegeben.

Alle Infos auf www.hamburg-airport.de und im Newsletter

Hamburg Airport veröffentlicht alle Termine und aktuellen Informationen rund um die Bahnsperrungen auf der Flughafen-Website unter News für Anwohnende - Hamburg Airport. Auf dieser Seite können sich Interessierte auch für den Nachbarschafts-Newsletter anmelden, mit dem der Hamburger Flughafen regelmäßig über die Baumaßnahmen an den Start- und Landebahnen auf dem Laufenden hält. Zudem ist das Nachbarschaftsteam von Hamburg Airport ganzjährig auf über 50 Veranstaltungen in der Metropolregion unterwegs und hat ein offenes Ohr für die Fragen und Anliegen der Anwohnerinnen und Anwohner.

(red SG / HAM)