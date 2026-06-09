Tornados der Bundeswehr üben in Hamburg

Die deutsche Luftwaffe hat sechs Tornados nach Hamburg verlegt.

Diese Woche werden die Maschinen der Luftwaffe vom Hamburger Flughafen aus Übungseinsätze fliegen - parallel zum regulären Flugbetrieb am norddeutschen Airport.

"Das taktische Luftwaffengeschwader 51 Immelmann hat für diese Woche seinen Trainings- und Übungsflugbetrieb hier an den Flughafen Hamburg verlegt", erklärte der Geschwader-Kommodore, Oberst Jens Schumacher, gegenüber deutschen Medien.

Bis zu vier der Maschinen sollen jeweils am Morgen und am Nachmittag gleichzeitig im Übungseinsatz sein.

(red)