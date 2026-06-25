Flughafen Stuttgart erhält Auszeichnung für vollelektrischen Turnaround

Für seine Anstrengungen bei der Elektrifizierung des Vorfeldbetriebs wurde der Flughafen Stuttgart nun mit dem ACI Eco-Innovation Award ausgezeichnet. Im Airport Council International (ACI) Europe, dem Dachverband der europäischen Flughäfen, sind über 600 Airports repräsentiert.

Der Eco-Innovation Award wird für herausragendes Engagement in Nachhaltigkeit und für innovative Ansätze bei Themen wie Emissionsreduktion oder Lärmschutz verliehen. Der Flughafen Stuttgart wird für seinen ganzheitlichen Ansatz bei der Umsetzung eines vollelektrischen Turnarounds geehrt.

Ulrich Heppe, Sprecher der Geschäftsführung der Flughafen Stuttgart GmbH: „Der Eco-Innovation Award ist für uns eine besondere Anerkennung. Er würdigt unser langjähriges Engagement bei der Elektrifizierung der Flugzeugabfertigung. Ein wichtiges Ziel unserer Klimastrategie STRzero ist es, alle Arbeiten am Flugzeug von der Landung bis zum erneuten Start bis 2030 mit E-Fahrzeugen leisten zu können“, so Heppe.

Bereits 1991 rollte der erste verbrauchsarme Hybrid-Gepäckschlepper über das STR-Vorfeld. Seit 2018 ist der gesamte Passagier- und Gepäcktransport am Flughafen Stuttgart batteriebetrieben und abgasfrei. Die Inbetriebnahme des weltweit ersten elektrischen Tankwagens der 40 m³-Klasse durch den Betankungsdienstleister Skytanking setzte 2024 einen weiteren Meilenstein. Der Flughafen spart durch seinen E-Fuhrpark jedes Jahr 1.160.000 Liter Diesel ein. Ergänzt durch den Einsatz von HVO-Diesel konnten die CO₂-Emissionen der Vorfeldflotte so um über 90 Prozent gesenkt werden.

(red / STR)