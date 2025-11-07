Condor startet Direktverbindung von Stuttgart nach Dubai

Der Erstflug DE2546 startete diese Woche in Richtung Vereinigte Arabische Emirate gestartet. Die neue Verbindung ergänzt das bestehende Dubai-Angebot ab Berlin. Damit verbindet Condor Berlin und Stuttgart so häufig mit Dubai wie keine andere Airline in Deutschland.

„Dubai ist ein beliebtes Winterziel unserer Gäste. Mit der neuen Verbindung ab Stuttgart reagieren wir auf die große Nachfrage aus der Region und stärken unsere Präsenz in Süddeutschland“, so Peter Gerber, CEO von Condor. „Gemeinsam mit unserem Partner Emirates bieten wir unseren Gästen über Dubai zudem zahlreiche komfortable Anschlussmöglichkeiten weltweit.“

Die neue Strecke ab Stuttgart richtet sich an Reisende aus dem süddeutschen Raum, die eine direkte Verbindung in die Vereinigten Arabischen Emirate suchen. Dubai ist besonders in den Wintermonaten ein beliebtes Ziel mit verlässlichem Wetter und attraktiven Freizeitmöglichkeiten.

Flüge können online auf www.condor.com oder in allen Reisebüros gebucht werden.

(red / DE)