Condor feiert Erstflug nach Kairo und erweitert internationales Streckennetz

Condor hat ihr internationales Angebot erweitert und am 26. Juni 2026 den Erstflug auf der neuen täglichen Verbindung von Frankfurt (FRA) in die ägyptische Hauptstadt Kairo (CAI) erfolgreich durchgeführt. Damit ergänzt die Airline ihr Streckennetz gezielt um eine wirtschaftlich und touristisch bedeutende Metropole. Gäste profitieren von komfortablem Reisen mit ergonomischen Sitzen, einem flexiblen Tarifmodell sowie optionalen Zusatzleistungen. Flüge sind unter www.condor.com, telefonisch sowie in allen Reisebüros buchbar.



„Kairo ist ein faszinierendes Ziel mit großer wirtschaftlicher und kultureller Bedeutung. Mit der neuen täglichen Verbindung investieren wir bewusst in einen Markt mit langfristigem Potenzial und schaffen zusätzliche Anbindungsmöglichkeiten über Frankfurt. Die erfolgreiche Aufnahme des Flugbetriebs ist ein wichtiger Meilenstein für unser internationales Streckennetz und stärkt unser Angebot sowohl für Geschäfts- als auch für Urlaubs- und Umsteigereisende“, sagt Peter Gerber, CEO von Condor.



Mit über 20 Millionen Einwohnern in der Metropolregion zählt Kairo zu den bedeutendsten urbanen Zentren Nordafrikas. Die Stadt zieht jährlich Millionen Reisende an – sei es zum neu eröffneten Grand Egyptian Museum, zu den weltberühmten Pyramiden von Gizeh oder als Ausgangspunkt für Nilkreuzfahrten in das Tal der Könige.



Anlässlich des Erstflugs wurde die Condor Maschine nach ihrer Ankunft am Cairo International Airport im Rahmen einer kleinen Willkommenszeremonie begrüßt. Vertreter des Flughafens, der lokalen Behörden sowie von Condor kamen zusammen, um die Aufnahme der neuen Verbindung zu feiern und die Bedeutung der Strecke für den Tourismus sowie den wirtschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und Ägypten zu unterstreichen.

(red JM / LS / DE)