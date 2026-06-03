Spatenstich in Frankfurt: Condor erweitert Wartungskapazitäten für wachsende A330neo-Flotte

Mit einem feierlichen Spatenstich hat die deutsche Fluggesellschaft Condor heute den offiziellen Baubeginn eines neuen temporären Hangars der Condor Technik GmbH am Flughafen Frankfurt eingeläutet. Die Leichtbauhalle entsteht in der Cargo City Süd und bietet mit einer Gesamtfläche von rund 6.400 Quadratmetern Platz für Wartungsarbeiten an einer Maschine des Typs Airbus A330 oder an zwei Maschinen des Typs Airbus A32X. Das Projekt wird gemeinsam mit den Partnern SpanTech International SA als Hangarbauer, KAP Architektur Development, WPV Baubetreuung und Fraport realisiert und soll planmäßig Anfang 2027 fertiggestellt werden.

„Moderne Flugzeuge brauchen eine moderne technische Infrastruktur. Mit dem neuen temporären Hangar schaffen wir zusätzliche Wartungskapazitäten für unsere Flotte, stärken unsere technische Eigenkompetenz und gewinnen mehr Flexibilität am Standort Frankfurt“, sagt Heiko Holm, CTO von Condor sowie Managing Director der Condor Technik GmbH. „Das Projekt ist ein wichtiger Baustein für die Weiterentwicklung der Condor Technik und zugleich ein klares Bekenntnis von Condor zum Standort Frankfurt.“

Die Condor Technik GmbH ist seit 2008 der Instandhaltungsbetrieb und hundertprozentige Tochtergesellschaft von Condor. Sie beschäftigt rund 450 Mitarbeitende an den Standorten Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und München. Mit dem neuen temporären Hangar schafft die Condor Technik erstmals eigene Kapazitäten am Flughafen Frankfurt für Wartungsereignisse an der Airbus A330neo-Flotte. Dadurch wird die Abhängigkeit von externer Infrastruktur reduziert sowie die Flexibilität in der Wartungsplanung erhöht.

Gleichzeitig stärkt das die technische Wertschöpfung am Heimatstandort Frankfurt, indem künftig mehr Leistungen im eigenen Unternehmen erbracht werden können. Die zusätzlichen Kapazitäten schaffen die Voraussetzungen, das weitere Wachstum der A330neo-Flotte aus eigener Kraft zu begleiten und die technische Kompetenz der Airline nachhaltig auszubauen.

Damit leistet die Investition nicht nur einen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit von Condor, sondern auch zur langfristigen Sicherung hochqualifizierter Arbeitsplätze und zur Stärkung des Luftfahrtstandorts Frankfurt.

(red BT / GDS / DE)