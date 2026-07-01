KLM präsentiert seine Partnerschaft mit WorldPride Amsterdam 2026

Als offizieller Airline-Partner von WorldPride Amsterdam 2026 wird KLM die Partnerschaft im Vorfeld und während der Veranstaltung auf vielfältige Weise zum Ausdruck bringen.

Mit der Teilnahme an WorldPride Amsterdam 2026 unterstreicht KLM die Wichtigkeit, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder willkommen, respektiert und sicher fühlt – sowohl an Bord als auch am Arbeitsplatz. Als internationale Fluggesellschaft verbinden wir seit über einem Jahrhundert Menschen und Kulturen. Aus dieser Rolle heraus sieht KLM es als ihre Verantwortung, diese Verbindungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu stärken. Durch diese Partnerschaft demonstriert KLM, dass die Präsenz während der Veranstaltung Hand in Hand mit einem umfassenderen und nachhaltigen Engagement für Inklusion geht.

„Bei KLM bringen wir täglich Menschen aus aller Welt zusammen. Das sehen Sie nicht nur in unseren Flugzeugen, sondern vor allem am Arbeitsplatz, wo Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichsten Hintergründen Seite an Seite arbeiten. Diese Vielfalt macht uns stärker. Deshalb ist es uns wichtig, dass sich jeder respektiert und gehört fühlt, egal ob Sie mit uns reisen oder bei uns arbeiten. WorldPride Amsterdam ist für uns ein besonderer Moment, um sichtbar zu machen, wofür wir uns das ganze Jahr über einsetzen.“ Miriam Kartman, Chief People Officer bei KLM

Während WorldPride Amsterdam 2026 werden KLM und Delta Air Lines gemeinsam an verschiedenen Programmpunkten teilnehmen. Beide Fluggesellschaften werden mit einem gemeinsamen Boot an der Canal Parade teilnehmen, gemeinsam beim Pride March mitmarschieren und einen Stand auf dem Museumplein im WorldPride Village betreiben.

Darüber hinaus unterstützt KLM verschiedene Initiativen, die zwar weniger im Fokus der Öffentlichkeit stehen, aber eng mit den Werten von WorldPride verbunden sind. So empfängt KLM beispielsweise sechs internationale LGBTIQ+-Vertreter im Pride House, einem eigens dafür eingerichteten Bereich im Hotel Sofitel Legend The Grand in Amsterdam, im Rahmen eines speziellen Einladungsprogramms. Sie kommen aus Ländern, in denen es nicht selbstverständlich ist, offen man selbst zu sein oder Pride zu feiern. KLM möchte ihnen in Amsterdam ein sicheres und einladendes Umfeld bieten, damit sie voll und ganz an allen Angeboten von WorldPride teilnehmen können.

Auch außerhalb von Amsterdam engagiert sich KLM für Pride.

In diesem Jahr führt KLM zwei spezielle Pride-Flüge durch. Am 28. Juni flog eine LGBTIQ+-Crew mit ihren Unterstützern nach Toronto, wo der Pride stattfand. Der Flug wurde vom Choreografen und Tänzer Blake McGrath herzlich begrüßt. Am 24. Juli fliegt KLM Cityhopper im Vorfeld der Berlin Pride nach Berlin.

Das Engagement von KLM für die LGBTIQ+-Community geht weit über WorldPride hinaus. In diesem Jahr feiert „Over the Rainbow“, das interne Netzwerk für LGBTIQ+-Mitarbeiter und ihre Verbündeten, sein 15-jähriges Bestehen. Das Netzwerk setzt sich aktiv für mehr Bewusstsein, Vernetzung und ein inklusives Arbeitsumfeld bei KLM ein.

(red SH / SO / KL)