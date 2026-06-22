KLM gewinnt APEX Award für besten Kabinenservice

KLM wurde bei den APEX Best™ Awards 2026 als Gewinner in der Kategorie „Bester Kabinenservice“ in Europa ausgezeichnet. Das Besondere an dieser Auszeichnung ist, dass sie auf Passagierbewertungen basiert, die deren Erfahrungen während des Fluges widerspiegeln.

„Wir bei KLM glauben, dass jede Reise ein besonderes Erlebnis sein kann. Unsere Kabinenbesatzung heißt Reisende herzlich willkommen und kümmert sich persönlich um sie, damit sie sich an Bord wie zu Hause fühlen. Der APEX Award für den besten Kabinenservice in Europa, der ausschließlich auf Passagierbewertungen beruht, ist eine großartige Anerkennung für unsere Kabinenbesatzung. Er zeigt, dass unsere Kunden unseren Service schätzen“, sagte Bas Gerressen, Executive Vice President KLM Inflight Services.

Die APEX Best™ Awards basieren auf über einer Million Passagierbewertungen. Passagiere bewerten ihr Flugerlebnis in fünf Kategorien: Sitzkomfort, Kabinenservice, Speisen und Getränke, Unterhaltung und WLAN.

(red JM / BG / KL)