Neue Videodokumentation und Buchtipp über den Absturz der Boeing 747 "Helderberg"

Was für Österreich der Absturz der Lauda Air 1991, ist für die Südafrikaner der Absturz der "Helderberg", eines Jumbos im Jahr 1987: ein nationales Trauma. "Mentour Pilot" hat sich dem Fall nun per Video gewidmet.

Es war die Nacht vom 27. auf den 28. November 1987, als die Boeing 747-244B Combi mit dem Namen "Helderberg" in Taiwan startete. Der Jumbo der südafrikanischen Fluggesellschaft South African Airways/Suid Afrikaanse Lugdiens sollte mit einer Zwischenlandung in Mauritius nach Johannesburg fliegen. Doch ein Feuer im Frachtraum im Hauptdeck brachte den Jumbo kurz vor der Zwischenlandung zum Absturz. Viele Fragen sind bis heute offen. Das Unglück führte zu weitreichenden Änderungen der Sicherheitsvoreschriften beim Betrieb von Combi-Flugzeugen. Das neue Video von Mentour Pilot ist unter diesem Link aufrufbar.

Das Buch zum Thema von Patrick Huber ist die einzige umfassende Publikation auf Deutsch zur größten Luftfahrtkatastrophe Südafrikas. Der Absturz der "Helderberg" war der einzige Absturz einer 747 Combi aufgrund eines Feuers an Bord.

Schon seit Jahren befasst sich Austrian Wings Ur-Gestein und Buchautor Patrick Huber ebenfalls mit diesem Unglück. Er hat zwei Bücher darüber geschrieben. Sein jüngstes Werk dazu trägt den Titel "Tödliches Feuer an Bord der "Helderberg" - Der mysteriöse Absturz von SAA/SAL Flug 295" und ist unter anderem (unverbindliche Auswahl von Bezugsquellen) direkt im Online-Shop des Verlages (Deutschland) oder beispielsweise über Manz.at (Österreich) erhältlich.

Die gesamte Austrian Wings Berichterstattung zum Absturz der "Helderberg" ist unter diesem Tag zu finden.

(red)