ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9 Einsatz in Liesing

Lebensrettung ist Teamarbeit - gestern Nachmittag wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften nach Liesing alarmiert, darunter der Wiener ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9.

Wegen eines akuten medizinischen Notfalls setzte die Rettungsleitstelle kurz nach 17 Uhr die Berufsfeuerwehr Wien, eine Funkstreife der Exekutive sowie zwei Fahrzeuge der Berufsrettung Wien in Marsch und alarmierte außerdem den Notarzthubschrauber Christophorus 9 der ÖAMTC-Flugrettung. Im dicht verbauten Wiener Stadtgebiet sind Landungen für die Helikopter-Piloten stets eine Herausforderung. Während das bodengebundene Rettungsteam den Patienten bereits erstversorgte, kreiste Christophorus 9 über dem Einsatzort, um eine geeignete Landemöglichkeit zu finden.

Drei Polizeibeamte kümmerten sich professionell und souverän um die Absicherung des Einsatzortes.

Schließlich setzte der Pilot den H135 mit der Kennung OE-XEM auf einem kleinen Supermarkt-Parkplatz auf. Notarzt und Flugretter von Christohorus 9 unterstützten die notfallmedizinische Versorgung des Patienten.

Teamwork bei der Patientenversorgung.

Standardverfahren: Der Flugretter überwacht das Anlassen der Turbinen von außen und nimmt erst danach auf seinem Platz im Cockpit (links vorne) des modernen H135 Platz.

Erst nach geraumer Zeit war der Patient soweit stabilisiert, dass er auf der Trage an Bord des Helikopters gebracht werden konnte und hier zeigte sich einmal mehr, dass Lebensrettung Teamarbeit ist - Feuerwehrleute, medizinisches Personal und Polizisten packten tatkräftig mit an. Danach sicherte die Exekutive den Parkplatz souverän ab, damit der Helikopter gefahrlos starten und den Patienten in ein Krankenhaus fliegen konnte.

Austrian Wings dankt den eingesetzten Damen und Herren Polizisten für die professionelle Zusammenarbeit vor Ort.

(red CvD)