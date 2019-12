Absturz im Pinzgau endet tragisch

Es ist an Tragik vor Weihnachten kaum zu überbieten. Die Töchter, neun und elf Jahre alt, einer aus Deutschland stammenden Familie unternehmen mit ihrem Vater einen Flug mit dem Kleinflugzeug.

Aus bisher ungeklärter Ursache verunfallt das Flugzeug in Fusch an der Glocknerstraße (Zell am See) am Samstagnachmittag in einem unzugänglichen Waldgebiet. Der Pilot stirbt noch am Unfallort, die Töchter können verletzt in Krankenhäuser gebracht werden.

Zum Unfallzeitpunkt dürften Schneefall und Regen vorgeherrscht haben. Feuerwehr und Rettung hatten Mühe das Wrack überhaupt erst zu lokalisieren.

