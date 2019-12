Air Serbia startet mit zweiter Destination ab Wien

Wie airlineroute.net berichtet, wird ab 17. Dezember neben der Hauptstadt Belgrad neu auch Kraljevo nonstop von Wien Schwechat aus angeflogen.



Die Flüge werden zweimal pro Woche angeboten und finden jeweils an den Tagen Dienstag und Freitag statt. Flug JU2602 startet um 10:35 Uhr in Wien, der Rückflug mit der Flugnummer JU2603 landet um 09:35 Uhr in der österreichischen Hauptstadt.



Für den Flughafen Kraljevo stellt die Aufnahme regelmäßiger Flüge eine Premiere dar. Bisher standen keine Linienflüge jeglicher Art an der Tagesordnung. Wien ist fortan die einzige Destination, die ab der serbischen Stadt am Flugplan steht.

(red)