Eurowings gewinnt HLX Touristik als neuen Partner für „Eurowings Holidays"

Eurowings hat mit der HLX Touristik GmbH einen neuen Partner für ihre 2017 gegründete Veranstaltermarke „Eurowings Holidays" gewonnen: Ab sofort kooperiert Eurowings mit HLX, einem Reiseanbieter, der auf die Paketierung von Flug- und Hotelangeboten mit Bestpreisgarantie spezialisiert ist. So können Eurowings Kunden über das Portal „Eurowings Holidays" unter holidays.eurowings.com hochwertige Low-Cost-Pauschalreisen buchen. HLX ist einer der führenden Provider in diesem Bereich und betreibt seit mehreren Jahren erfolgreich Urlaubsportale für Lufthansa und Swiss, so das Unternehmen in einer Presseaussendung.