Urlaubsmarke Eurowings Holidays kooperiert mit DERTOUR Deutschland

Eurowings Holidays soll in mehr als 400 DERTOUR Reisebüros angeboten werden / Verkauf in ersten Reisebüros bereits gestartet.

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die Eurowings als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Eurowings Holidays, die Urlaubsmarke des größten deutschen Ferienfliegers Eurowings, kooperiert mit DERTOUR Deutschland und schafft damit neue Angebote im stark wachsenden Segment dynamisch paketierter Reisen. Im Rahmen der Kooperation schnüren die Partner gemeinsam Pauschalreise-Pakete für Kurzentschlossene zu beliebten Städte- und Urlaubszielen, etwa nach Spanien, Italien oder Griechenland. Dabei ergänzt DERTOUR Deutschland das breite Flugangebot von Eurowings mit passenden Hotel-Angeboten. Durch die intelligente, IT-gestützte Verknüpfung von Flug- und Hotelkapazitäten kann Eurowings mit der Unterstützung von DERTOUR Deutschland Kunden nicht nur preislich sehr attraktive Pauschalreisen, sondern darüber hinaus auch Millionen von Kombinationsmöglichkeiten anbieten – für eine große Reisevielfalt.

Jens Bischof, CEO von Eurowings: „Wir verfügen mit unserem Netz an Eurowings Flügen und der Kompetenz, diese Flüge zu preiswerten Pauschalreisen auszubauen, über ein sehr attraktives Produkt-Portfolio. Geringe Anzahlung, kostenfrei umbuchen und günstig stornieren bis 14 Tage vor Abflug – diese Kombi an Vorteilen bietet zurzeit nur Eurowings Holidays. Gemeinsam mit unserem Partner DERTOUR Deutschland erreichen wir jetzt auch Urlauber noch besser, die bei der Buchung des Urlaubs auf die persönliche Beratung im Reisebüro vertrauen. DERTOUR mit seinen mehr als 400 Büros ist hier der ideale Partner.“

„Als einer der führenden europäischen Reiseveranstalter können wir auf ein äußerst umfangreiches Hotelportfolio für unterschiedliche Zielgruppen zurückgreifen. Durch die Kombination unseres vielfältigen Hotelangebots mit Eurowings Flügen entstehen bei Eurowings Holidays attraktive Reisepakete, die sich speziell an preisbewusste Reisende und Kurzentschlossene richten. Damit bauen wir unsere Partnerlandschaft im touristischen Umfeld weiter aus“, erklärt Dr. Ingo Burmester, CEO Central Europe DERTOUR Group. Der Verkauf ist bereits in den ersten ausgewählten Reisebüros des Konzernvertriebes der DERTOUR Group gestartet. „Und wir freuen uns auch in unseren Reisebüros auf die weitere Zusammenarbeit“, so Burmester.

Für das Paketieren der Reisen zeichnet die Firma HLX Touristik um Karlheinz Kögel verantwortlich. Der Unternehmer aus Baden-Baden gilt als Pionier des „Dynamic Packaging“ – einem starken Wachstumsfeld der Touristik, das ermöglicht, die oftmals sehr individuellen Kundenreisewünsche zu erfüllen. Für die Produktion ist die Firma holidays.ch verantwortlich.

Über Eurowings Holidays

Eurowings Holidays ist eine Vertriebsmarke, die von der HLX-Gruppe (u.a. HLX.com, Lufthansa Holidays) betrieben wird. Hauptgesellschafter des Unternehmens ist Karlheinz Kögel, der bereits 1987 den Last-Minute Spezialisten L´tur gründete. Über Eurowings Holidays können Flüge mit preiswerten Unterkünften und Mietwagen in allen Kategorien zu einem Paket kombiniert werden. Zum umfangreichen Portfolio gehören Flugreisen innerhalb Europas, aber auch nach Nordamerika, in die Karibik, nach Asien und Afrika.

Über Eurowings

Eurowings ist die Value Airline der Lufthansa Group und damit Teil des europaweit größten Airline-Konzerns. Mit einer klaren Positionierung als Europas Value Airline für Privat- und Geschäftsreisende setzt sich Eurowings deutlich vom Segment der Low-Cost-Carrier ab und ermöglicht ihren Kunden preiswertes und flexibles Fliegen mit zahlreichen Buchungs-Optionen und Extras sowie kundenfreundlichen Services. Mit ihrem Value-Konzept geht die deutsche Airline dabei auf die Kernbedürfnisse der Flugreisenden von heute ein: noch mehr Flexibilität, Komfort und Nachhaltigkeit. Eurowings bietet Direktflüge zu rund 150 Zielen innerhalb Europas an. Mit 13 internationalen Basen – darunter Mallorca als Europas Ferieninsel Nummer eins – ist die Lufthansa Tochter eine der größten Ferienfluggesellschaften in Europa. Aktuell verfügt sie über eine Flotte von rund 100 Flugzeugen und beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeiter.

(red / EW)