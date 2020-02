Eurowings fliegt von Düsseldorf nach Zypern und La Palma

Eurowings stockt das Angebot an attraktiven Direktverbindungen ab Düsseldorf im Sommer 2020 weiter auf: Erstmals verbindet die Airline NRWs größten Airport mit Larnaca auf der Insel Zypern. Ab dem 2. Mai 2020 hebt jeweils samstags um 12.20 Uhr ein Airbus A319/320 in Düsseldorf ab und landet um 17.15 Uhr in Larnaca. Der Rückflug startet um 17.55 Uhr und ist planmäßig um 21.20 Uhr wieder zurück in der NRW-Landeshauptstadt. Die neue Verbindung erweitert das „Zypern-Angebot“, das Eurowings bereits von Köln, Hamburg und Stuttgart aus anbietet.



Ab dem 3. Mai 2020 fliegt Eurowings die Kanareninsel La Palma erstmals auch im Sommer an. Jeweils sonntags geht es ab Düsseldorf mit einem Airbus A319/320 um 7.00 Uhr los – mit planmäßiger Ankunft auf dem Flughafen Santa Cruz de la Palma um 10.50 Uhr. Zurück hebt die Maschine um 11.35 Uhr ab und landet um 17.20 Uhr wieder in Düsseldorf.

(red / EW)