Helikopter verlor Lasthaken

Im Bereich der Streif in Tirol hat am Donnerstagvormittag ein Helikopter ein Außenlasttau samt Lasthaken verloren. Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, sei am Boden eine Person von den herabstürzenden Teilen getroffen und "im Bereich des Brustkorbes verletzt" worden. Das Unfallopfer sei mit einem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert worden.

Der Betreiber des betreffenden Hubschraubers, die Vorarlberger Firma Wucher, bestätigte den Unfall. "Nach ersten Informationen hat sich das Tau während des Aufnehmens des zu transportierenden Materials vom Lasthaken gelöst. Ein Mitarbeiter des Auftraggebers am Boden wurde von dem herunterfallenden Lastengehänge getroffen und verletzt. Die Last befand sich noch am Boden. Der Mann wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Vorschriftsmäßig wurde der Zwischenfall umgehend der Behörde gemeldet und die technischen Untersuchungen eingeleitet", erklärte ein Sprecher.

(red)