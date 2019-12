LEVEL (Anisec) bedient Barcelona auch im Winter

In Barcelona geht das Weihnachtsfest bis zu den Heiligen Drei Königen und erfährt mit einer großen Parade, um die Könige willkommen zu heißen, am 5. Jänner seinen Höhepunkt. Diese Nacht bringt ganz Barcelona auf die Straßen und gilt als die wohl magischste Nacht des Jahres.



Aber auch Silvester wird in Barcelona groß gefeiert. Mit Musik, Live-Performances und einem spektakulärem Feuerwerk begrüßt die katalanische Metropole das neue Jahr und macht die Nacht zum Tag. Traditionell wird zu Mitternacht zu jedem Kirchenglockenschlag eine Weintraube gegessen. Nach dem Volksmund steht jenen, die zum zwölften Glockenschlag alle zwölf Weintrauben gegessen haben, ein besonders glückliches Jahr bevor.



Wenn alle Feste gefeiert sind und der Alltag zurückkehrt, beginnt in Barcelona die Hauptsaison für Schnäppchenjäger. Am 7. Jänner beginnt der Winterschlussverkauf und macht die beliebte Küstenstadt zu einem wahren Shopping-Eldorado.



Bei LEVEL beginnt der Urlaub schon vor dem Einsteigen. Sowohl online als auch am Schalter kann kostenlos und unkompliziert mit dem bereits inkludierten 10kg Handgepäckstück eingecheckt werden. Für noch mehr Bequemlichkeit sorgt das neue Priority Boarding, wodurch Schlangen am Flughafen umgangen und das Handgepäckstück mit an Bord genommen werden kann, heißt es in einer Aussendung.



Für Shopping-Trips empfiehlt sich der Optima-Tarif, in dem ein 25kg Aufgabegepäck inkludiert ist und so genügend Platz für die besten Schnäppchen lässt.



LEVEL fliegt von Wien aus 13 mal pro Woche nach Barcelona. Flüge sind auf www.flylevel.com sowie bei LEVEL Vertriebspartnern erhältlich.

